Se mantienen a la baja, el dengue, zika y chikungunya, asegura Salud

Con acciones permanentes de prevención y control y a las campañas permanentes aplicadas por la Secretaría de Salud, de acuerdo a las instrucciones del gobernador Héctor Astudillo Flores, la tendencia de enfermedades transmitidas por vector como el dengue, zika y chikungunya ha ido a la baja, así como en el caso de la influenza.

Respecto a la semana epidemiológica número 9, Guerrero se sitúa en el 8º Lugar en casos de zika, por debajo de Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California Norte, Campeche, Coahuila, Colima y Chiapas.

En lo que va del año se tienen seis casos confirmados de enfermedad por el virus del zika, los cuales tres corresponden a embarazadas, mismos que se presentaron en los municipios de Cocula, Tepecoacuilco y Chilpancingo, los tres pacientes restantes en Arcelia, Tlapa e iguala. De este padecimiento, al término del 2016 hubo un total de 797, de los cuales 411 fueron embarazadas.

A la fecha se han registrado 54 casos de dengue, de los cuales 30 son considerados no graves, 15 en alerta y 9 graves, colocando al estado en el segundo lugar a nivel nacional, en comparación con los más de 500 casos de dengue presentados en estas fechas el año pasado.

Respecto a la fiebre chikungunya la dependencia estatal reporta que hasta el momento no se tiene registrado ningún caso. En las campañas permanentes se continúa impulsando la participación ciudadana y de los municipios en cuanto al saneamiento básico, y las recomendaciones de: LAVA, TAPA, VOLTEA Y TIRA.

En lo que se refiere a las cifras estatales de influenza, el estado se coloca en el lugar número 12, con un registro de 22 casos positivos presentados durante la temporada invernal, en comparación al año pasado en el cual se tuvo un registro de 120 a estas mismas fechas.

Dicho descenso ha sido gracias a la campaña intensiva de vacunación, la cual se efectuó del 15 de octubre al 15 de marzo.

La dependencia estatal informó que estos logros son gracias a la coordinación de la sociedad, los ayuntamientos y el sector salud, por lo que hace un llamado a no bajar la guardia, y recomienda a la población ante el próximo inicio de la temporada de lluvias; mantener limpios sus hogares, patios, volteando los cacharros que no utilizan para que no se acumule agua y no favorecer los criaderos.

Tirar lo que ya no sirva para que no se acumule el agua y lavar y tapar los recipientes en donde acumulamos agua para uso domiciliario.

Esto favorecerá a reducir el riesgo de presentar enfermedades virales transmitidas por vector, además de la presencia de enfermedades gastrointestinales e infecciones respiratorias agudas.