Frank en su tinta

POR LO VISTO, Los Chuchos quieren acabar con el PRD. La corriente Nueva Izquierda (que encabezan Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete, Graco Ramírez, Silvano Aureoles y Beatriz Mojica) es la principal opositora a una alianza electoral del PRD con Morena y que Andrés Manuel López Obrador sea el candidato de las Izquierdas a la Presidencia de la República. Los Chuchos se inclinan más por una alianza con el PAN con el visto bueno del PRI. Sí leyó bien, con el aval del PRI, porque en los más altos niveles valoran que si el tricolor no tiene posibilidades de repetir en Los Pinos, negociará y apoyará al PAN. Y en esa negociación va la perredista corriente Nueva Izquierda, que de Nueva y de Izquierda solamente tiene el nombre. Una muestra de la destrucción de los llamados popularmente “Cuchos” al PRD ocurre en el Estado de México, donde la dirigencia nacional ya decidió que su candidato a gobernador sea Juan Zepeda, pero los Chuchos quieren imponer a Javier Salinas (de su corriente), incluso impugnaron a Zepeda ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este momento en el Estado de México el PRD se encuentra en el cuarto lugar de las preferencias electorales (después de PRI, PAN y Morena, que aparecen muy parejos), pero los Chuchos están a punto de mandarlo a engrosar las filas de “La Chiquillada”……… COMO cada año, de un tiempo a la fecha, desde que tiene la aspiración de ser presidente municipal de Iguala, Eric Catalán Rendón festeja su cumpleaños en grande y mucha gente va a felicitarlo, desde funcionarios de primer nivel del gobierno estatal hasta habitantes de colonias populares, pasando por legisladores y dirigentes estatales y locales del PRI. Este año no será la excepción. La fiesta está lista para el sábado próximo a partir de las 2 del tarde en el salón Villas Santa Lucía. ¿Habrá destape?........... POR CIERTO, en el tricolor otro fuerte aspirante a la alcaldía igualteca es David Gama Pérez, quien pese a las limitaciones financieras por los recortes presupuestales, no ha dejado de gestionar obras y apoyos para sus representados de su Distrito 22 y más allá…….. EN EL PRD los que más se mueven son Oscar Díaz Bello y Roberto Salazar Rodríguez, aunque todo dependerá de cómo queden las tribus amarillas luego de la elección (perredista) que se realizará en agosto próximo para la renovación de sus órganos de dirección interna……. CIUDADANOS igualtecos piden que las autoridades acaben de arreglar la calle Zapata, principalmente frente a la primaria Braulio Rodríguez, y que repare el semáforo de la esquina de Maya y Negrete, además de que no permitan que los comerciantes ambulantes dañen con sus instalaciones eléctricas los tamarindos del centro de la ciudad……. LLEGÓ por mensaje de texto: “Se cita a los maestros jubilados y pensionados de la Delegación que coordina la profesora Ma. Roque Fierros a una reunión este sábado 18 de marzo a las 10 de la mañana en la primaria Torres Quintero. Se reestructurará la Delegación y nombrarán a los delegados al Congreso de la Sección 14 del SNTE. Atentamente tu servidor y amigo Toño Cruz”………. IGUALA será sede del 17 Reencuentro Nacional de Egresados del CREN del 26 al 28 de mayo de este año. Los integrantes del comité organizador son Abdiel Peralta Salgado, Bertha Moreno Gallardo, Irma Brito Muñoz, Etelberto Farías Rubio, Jorge Carreón Silva, Eduardo Tapia de la Torre, Estela Viveros Salgado y Emilio Reyes Reyes……… SIMPLE sugerencia: Ya no manden militares y policías a Chilapa, porque entre más mandan, más asesinatos hay……… PUNTO.