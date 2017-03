Frank en su Tinta

“VÁLGAME Santo Niñito, ya agarraron a Flavino...”. ¿Y Javier Duarte? A ese pez gordo (literalmente) todavía no le llega la hora. Todavía no saben allá arriba como utilizarlo electoralmente para su beneficio. Flavino solamente estuvo unos días en el gobierno de Veracruz, pero suficientes para utilizarlo también electoralmente. La Fiscalía General del Estado lo acusa de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento en agravio del servicio público y la procuración de justicia, por supuestamente haber ayudado a escapar a Javier Duarte. En el momento de su captura dijo que el caso es más político que jurídico. ¿Cuántos y cuántos gobernadores no han abusado de su autoridad, han traficado con influencias y han encubierto en agravio del servicio público y la procuración de justicia? En efecto, el show de Miguel Ángel Yunes (actual gobernador panista de Veracruz) es más político que jurídico……. NO METIERON goles, pero los árbitros derrotaron a la Federación Mexicana de Futbol. Esta semana se reanudará la Liga MX luego de que la Comisión Disciplinaria corrigió el castigo para los jugadores de América y Toluca, quienes se van suspendidos un año por agredir a silbantes. Los hombres de negro pararon porque los jugadores agresores habían sido suspendidos solo 8 y 10 partidos, respectivamente, lo cual calificaron como una burla, pues el reglamento señala una pena de dos años como máximo de suspensión. Habrá nuevamente futbol y a ver si no le rompieron el ritmo al Cruz Azul…….. MIENTRAS las dirigencias del PRD analizan una posible alianza electoral con el “moreno” Andrés Manuel López Obrador para el 2018, cinco ex dirigentes estatales amarillos le están organizando un acto político para el 6 de mayo en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo. Se trata de los ex dirigentes Eloy Cisneros Guillén, Félix Salgado Macedonio, Saúl López Solano, Bernardo Ranferi Hernández y Misael Medrano Baza. En Guerrero la tendencia es que los perredistas, con o sin el aval de sus dirigentes, van a votar por sus candidatos locales, pero por Obrador a la Presidencia de la República. De hecho, también muchos dirigentes harán lo mismo…….. EN EL PRI la secretaria general del comité nacional, Claudia Ruiz Massieu y la dirigencia en Guerrero, afirmaron que están garantizadas las candidaturas para el 50 por ciento de las mujeres en las elecciones del próximo año. El presidente Heriberto Huicochea Vázquez y la secretaria general, Gabriela Bernal Reséndiz, hicieron el anuncio en un foro especial para mil mujeres guerrerenses………. TAL COMO se esperaba, el periodista y maestro de la Unidad de Ciencias de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero, Elino Villanueva González, salió “limpio” de la acusación que le hicieron ¡en la misma UAGRO! Este lunes, en su cuenta de Facebook, Elino comentó: “Hoy, orgullosamente, la Procuraduría General de la República, la máxima institución en investigar delitos en este país, me entregó el acuerdo del no ejercicio de la acción penal en mi contra por la infame denuncia que presentó mi Universidad, la Autónoma de Guerrero, porque supuestamente mis títulos son falsos. Todo a raíz de una paja mental que se aventó el coordinador de Asuntos Jurídicos de la institución, que con eso, como ave de mal agüero, quiso mancillar mi imagen y mi honorabilidad. Hoy el balón está en la otra cancha y por fortuna, aunque los jugadores son unos marrulleros y se han fogueado en los equipos llaneros, tenemos un árbitro honorable: las comisiones de derechos humanos. Saludos a todos”. Inmediatamente en la misma red, empezó a recibir felicitaciones y manifestaciones de apoyo, destacando su honorabilidad y trayectoria………. SIMPLE dato: El próximo es fin de semana largo por el natalicio de Benito Juárez…….. PUNTO.