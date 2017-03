Averígüelo Vargas

En los últimos días y semanas la violencia criminal se ha intensificado peligrosamente, especialmente en la región Centro del estado, que incluye Chilapa, Chilpancingo, Tixtla, Quechultenango y Mochitlán, por lo que la policía estatal y el Ejército han incrementado su presencia, para tratar de detener esta oleada de crímenes que dejan decenas de muertos en estos lugares, cada semana.

Hasta ahora, Guerrero no había enfrentado una situación tan delicada, porque la violencia criminal muestra un incremento constante, en lugar de reducir, a pesar de la presencia de las corporaciones policiacas y de los militares mexicanos, que representan la mayor fuerza para hacer frente a estas bandas de narcotraficantes que han desatado una ofensiva entre ellos, que deja regadero de muertos en las calles y las carreteras.

Hay un gran esfuerzo para tratar de detener ese mal ambiente, que afortunadamente, no parece alcanzar a la población civil, pero provoca un ambiente de intranquilidad, temor y angustia, porque se trata del violento y brutal ajuste de cuentas entre los cárteles, que tratan de eliminarse entre sí, para controlar la plaza de Guerrero, el estado que es el mayor productor de goma de opio y una buena parte de mariguana.

El gobernador Héctor Astudillo ha realizado numerosas reuniones de trabajo con el Grupo de Coordinación Guerrero, en el que participan el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Policía Estatal, donde mejoran sus estrategias y la disposición de más elementos para frenar la violencia criminal.

Se agrega el problema de la supuesta policía comunitaria, que en la mayoría de los casos se ha convertido en una amenaza para la población, porque actúan más como delincuentes que como grupos que garanticen la tranquilidad y seguridad de la población.

El secretario de Seguridad, Pedro Almazán Cervantes, dijo que la policía del estado está comprometida a recuperar la tranquilidad, “no importa a qué precio” tras los hechos violentos en el estado.

Y agregó que: “Siempre estamos dispuestos a rescatar la tranquilidad que tanto anhelan los guerrerenses”.

Hasta ahora no se advierte que pueda cumplir con esos ofrecimientos, porque la violencia no disminuye, más bien aumenta.

Por su parte, el presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez destacó que la violencia es “un monstruo de mil cabezas”, que creció y se posicionó durante los 10 años pasados, cuando los gobiernos en turno nada hicieron para contenerlo, sino que lo dejaron crecer hasta el nivel alarmante en que se encuentra ahora, lo que hace que combatirlo y reducirlo sea un esfuerzo de grandes proporciones, que ya se está atendiendo, pero que requerirá de un mayor esfuerzo para que la paz y la tranquilidad retornen en favor de los guerrerenses.

EN NUEVE MESES QUEDARÁ TERMINADO EL SANEAMIENTO DEL VIEJO BASURERO: MARCO LEYVA.—Otros problemas aquejan a la población, como el retiro y depósito final de la basura en la ciudad capital, que tiene ya una solución por la negociación del primer edil, Marco Leyva, pero, aparte, el viejo tiradero sigue provocando molestias a los vecinos de la colonia La Cinca, principalmente, porque los olores que despide son difíciles de soportar.

Hizo ver el alcalde que ya se trabaja para resolver ese mal ambiente, lo que realiza una empresa especializada, que al recubrir las muchas toneladas de basura que llegaron ahí, evitarán los gases que causan los malos olores.

El trabajo lo hacen profesionales, como el grupo KERF comprometido a hacer el saneamiento de las celdas del basurero de La Cinca y destacó que es un grupo especializado en el tema se saneamiento que cobra entre 4.5 y 5 millones de pesos para terminar con esa mala situación, que concluirá en 9 meses, tanto como un embarazo humano, por lo que se espera una conclusión feliz.

Por lo pronto, el alcalde Marco Leyva se pasó el fin de semana colgado de la brocha, pues le dieron una manita de gato a la escuela primaria de Mazatlán, que ahora luce como nueva, aunque claro, la mayor parte del trabajo lo hicieron los padres de familia del plantel, quienes reconocieron el esfuerzo del presidente, porque señalaron que no se molesta ni se arruga para hacer trabajo sencillos y humildes en bien de la población y que ojalá hubiera muchos otros funcionarios que trabajaran en unión con la habitantes de las colonias y comunidades.

AVANZA EL APOYO EN FAVOR DE LA DECLARATORIA DE “ALERTA DE GÉNERO”.—La ola de violencia no respeta a nadie y las mujeres no son la excepción, aunque muchos de los casos de homicidios y agresión en su contra no provienen de la delincuencia organizada, sino del ambiente social y hasta familiar.

Desde hace un buen tiempo, mujeres destacadas y organizaciones femeninas han reclamado que en el estado se declare la “alerta de género”, con la cual las autoridades deben poner más atención a esas agresiones y establecer mecanismo, incluso con la reforma de leyes locales, para evitar que las mujeres sigan como víctimas de las agresiones que hasta ahora han provocado una situación muy delicada.

La declaratoria ha sido analizada por el gobierno de Astudillo, quien esperaba un estudio al respecto, pero diputadas locales y federales del PRI se pronunciaron porque se declare esa alerta de género.

La priista Beatriz Alarcón, entre las damas y Ricardo Mejía Berdeja, de la Comisión de Justicia, plantearon que ya es tiempo de que se haga esa declaratoria, lo que advirtieron, no representa una calificación negativa para el gobierno, sino que debe verse como un necesaria medida de prevención, para no seguir lamentando más muertes de mujeres en el estado.

En ese sentido se pronunciaron también las priistas María del Pilar Vadillo y la diputada federal Silvia Rivera Carbajal.

Incluso el candidato a la rectoría de la UAGro, Javier Saldaña Almazán planteó en su recorrido proselitista que hay elementos suficientes para hacer la declaratoria de alerta de género y sostuvo que cuando regrese a la rectoría fortalecerá sus actividades en ese sentido, para que haya igualdad entre hombres y mujeres “no queremos violencia de género contra las mujeres”, aparte de que promoverá cursos de igualdad entre los estudiantes, tanto para hombres como para mujeres.

evargasoro@hotmail.com

evargasoro@yahoo.com.mx