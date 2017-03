Con autoridad

Preventivos y Tamarindos avanzan con goleadas

Iguala, Gro., Marzo 14.- Los cuartos de final de la categoría Juvenil “B” fueron testigos del poder ofensivo con que cuentan Tamarindos y Preventivos, ya que en sus duelos además de jugar bien no se guardaron nada para terminar goleando; en su partido de vuelta los “albiverdes” lograron dar cuente de Nueva Alianza con marcador de 6-0, para terminar con un global de 9-0; mientras que los “guardianes” ganaron a Tuzos Iguala 2-0 para dejar la serie 7-3.

VOLVIERON A GOLEAR

En el duelo de vuelta Tamarindos mantuvo el paso frente a Nueva alianza que llegó con la encomienda de hacer un duelo perfecto para salir avante, pero tras el silbatazo inicial la historia no cambió en mucho y Tamarindos logró hacer más daño que en el duelo de ida donde había ganado 3-0.

Los encargados de llevar al triunfo a Tamarindos fueron Hugo Tavira al minuto 18, Jaime Osores al 74 y con un “póker” se hizo presente Luis Álamo a los minutos 14, 32, 35 y 65 de tiempo corrido; tras este triunfo Tamarindos se vuelve a meter a la antesala de la final en la cual desea ser protagonista.

AGUANTÓ Y REMATÓ

Preventivos se encontró en su duelo de vuelta con una escuadra enjundiosa que no dejaba de presionar con tal llegar a la victoria, algunos llamados a la puerta parecían darle a Tuzos Iguala la respuesta para poder recortar el 5-3 que le endosaron en el duelo de ida y en el duelo de revancha las cosas iban por buen camino, pero no estaban finos en su puntería.

Con el empate a cero goles se fueron al descanso del medio tiempo, pero para el regreso a la cancha Preventivos pegó en el marcador con el tanto de Edwin Salgado al minuto 41, esta anotación fue un duro revés para Tuzos, ya que vio más amplia su desventaja, finalmente al minuto 63, Luis Aguilar firmó el 2-0 que los manda a la primera semifinal de su historia.