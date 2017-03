Sony anuncia la segunda parte de "La chica del dragón tatuado"

Medios internacionales han difundido el rumor de que la compañía Sony planea realizar una segunda parte de “La chica del dragón tatuado (The girl with the dragon tattoo)”, pero con diferentes actores y nuevo director.

La cinta de 2011 basada en la saga “Millenium” del sueco Stieg Larsson, fue dirigida por David Fincher, conocido por su trabajo en “El club de la pelea” y “Seven: Los siete pecados capitales”. Además estuvo protagonizada por Daniel Craig y catapultó a la fama a Rooney Mara.

Con un presupuesto de 90 millones de dólares (mdd), logró recaudar 233 mdd a nivel mundial; pero a pesar de esto y de que la compañía productora ya tenía los derechos de la saga literaria, el proyecto no tuvo continuidad.

Siete años después parece que el proyecto tendrá una segunda oportunidad con una película titulada “The girl in the spider web”, que se traduciría como “La chica en la telaraña”. Los rumores apuntan a que Fede Álvarez director de “No respires” estará al frente de la producción.

Se pretende que la película se estrene en el 2018 aunque apenas se encuentra en la etapa de pre producción; además Sony anunció que buscarán a un nuevo grupo de actores para encarnar a los personajes de este proyecto, incluido el papel protagónico: Lisbeth Salander.