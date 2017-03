La actriz Camila Sodi prefirió no ahondar en los detalles de su relación amorosa con el futbolista mexicano Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como El Chicharito, durante la conferencia de la obra "El otro lado de la cama", que protagonizará junto a su media hermana Tessa Ía, Sebastián Zurita, Erick Elías, Gloria Aura, Faisy y Fernanda Ostos, bajo la dirección de Ricardo Díaz.

La actriz de 30 años debutará en teatro gracias a esta obra, El otro lado de la cama, escrita por el español David Serrano, que tendrá su estreno el 30 de marzo en el Foro Cultural Chapultepec.

"Es la primera vez que hago teatro aquí en México. Hice y estudié teatro en Nueva York y me tiene muy emocionada y contenta hacerlo en mi país. Hice obras estudiantiles en Nueva York, puse de Tennessee Williams, la del gato y una del tren (sic), no me acuerdo cómo se llama. Luego regresé y me puse a hacer cine y tele, no había hecho teatro aquí así que estoy muy nerviosa en hacerlo, porque es una mezcla cantar y hacer teatro por primera vez. Me siento muy cobijada con mis compañeros. Siento que les va a gustar mucho. Me toca cantar una canción de Amistades Peligrosas que se llama ‘Me haces tanto bien’ y compartimos otras como ‘Hace calor’, que fue un éxito en Argentina y España, y que es el tema final".

El otro lado de la cama es una comedia de enredos en la que dos parejas expondrán sus problemáticas ante el sexo, la amistad, las mentiras y los celos.