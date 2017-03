Violencia, "monstruo de mil cabezas": Huicochea

Chilpancingo, Gro., Marzo 13.- El problema del combate a la violencia, es un “monstruo de mil cabezas”, nada fácil de resolver, derivado de los más de once años que se dejó de atender, afirmó Heriberto Huicochea Vázquez, presidente de Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al tiempo que aseguró que este partido está en contra de la impunidad y el caso del diputado local Saúl Beltrán habrá de dirimirse en las instancias correspondientes.

En entrevista luego de asistir al foro denominado “1000 mujeres líderes priístas por Guerrero”, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer, el dirigente estatal del tricolor, dijo que el problema del “narco”, creció durante los últimos 10 u 11 años de manera deliberada, pero que se está combatiendo, se están haciendo los esfuerzos para disminuirlo, “el crecimiento de la violencia es un monstruo de mil cabezas y a veces se hace una acción positiva en un lado y aparece el problema en otro lado, es un tema nada fácil, pero que repito, por los años que se dejó de trabajar y enfrentar este problema”, en ese sentido se pronunció por reforzar y focalizar las estrategias para su combate.

Respecto a los señalamientos de diputados de oposición que atribuyen a la bancada del PRI de frenar la desaparición del fuero constitucional, para favorecer al legislador priista Saúl Beltrán Orozco, acusado de homicidio, Huicochea Vázquez afirmó que la posición del PRI, siempre será en contra de la impunidad y que todo el trabajo que están realizando es para desahogarlo por la vía legal, ya que las instancias correspondientes serán las que emitan un veredicto, “nuestra postura es que no debe seguir, ni debe continuar la impunidad, mucho menos en casos como este de homicidio”.

Sobre la posibilidad de que el narco estuviera inmiscuido como lo ha declarado el propio Fiscal Javier Olea, el cual habría amedrentando al juez y al agente de Ministerio Público que liberaron la orden de aprehensión en contra del diputado Beltrán Orozco o incluso lo habría sobornado, Huicochea Vázquez refirió que es conocido, que hay un grupo delincuencial operando en la región de Tierra Caliente.

En san Miguel Totolapan, indicó, los niños no están yendo a la escuela, la gente no sale de sus casas derivado de la presencia de un grupo delincuencial a la par que hay otro grupo que se dice autodefensa que también opera y que provocan una situación difícil para el municipio.

La desaparición del fuero es un tema que se encuentra en el Congreso del Estado y que el PRI empuja para que las cosas se resuelvan por la vía legal, pero sobre todo, en un acto de justicia, para que no haya impunidad o cosas que se traten de ocultar o desviar, “no se puede dejar fuera la defensa de quien acusan, se está haciendo lo propio”, mencionó Heriberto Huicochea y agregó que confía en que tanto el Legislativo como la Fiscalía General del Estado (FGE), hagan lo que deben para no entrar en “sospechosismos o afirmar cosas que no conocemos”.