Crónica del congreso anunciado

La dinámica del Congreso Extraordinario de la Sección 14, a verificarse los días 22 y 23 del presente en el Hotel Azul, Ixtapa Zihuatanejo, estará sujeta a lo dispuesto en la convocatoria publicada en tiempo y forma por el Comité Ejecutivo Nacional. En la víspera, tarde-noche del 21 y primeras horas del 22, los presuntos delegados provenientes de las distintas regiones de la entidad, deberán registrarse para ingresar a las habitaciones. Dado el número, llegada masiva y cansancio causado por las horas de viaje, la espera para el registro generalmente provoca molestia.

Es tradición que, antes de la apertura formal de los trabajos, haya un acto solemne y de protocolo para agradecer la cortesía de las autoridades civiles y educativas que visitan el recinto del Congreso. Concluida esta parte la representación nacional, valorando las condiciones, podrá instruir hacer el pase de lista; y de haber mayoría de presuntos Delegados, declarar abiertos los trabajos. Actos seguidos, punto 3 del orden del día, elección de la Primera y Segunda comisiones dictaminadoras de credenciales; 4, informe del Comité Seccional a cargo del secretario saliente; y 5, informe del movimiento de fondos por un integrante del Colegiado Seccional de Administración y Finanzas. Desahogados estos puntos, seguramente, anunciarán un receso para dar oportunidad a que las comisiones dictaminadoras de credenciales revisen expedientes y elaboren los resolutivos.

Al reanudar y una vez aprobados los resolutivos de la Primera y Segunda comisiones, sólo entonces, procederá hacer la Instalación legal del XXI Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 14 del SNTE. Para la mesa de debates habrán de elegirse dos vicepresidentes, dos secretarios y de dos a cuatro escrutadores. Integrada la mesa, el presidente someterá a consideración de la plenaria la elección de las comisiones de dictaminadoras del Informe presentado por el Hilario Ruiz Estrada, del Informe de Glosa (movimiento de fondos) y del temario de la convocatoria. A continuación, la plenaria se suspende y las actividades prosiguen en mesas de trabajo (punto 10) para análisis de las ponencias y elaboración de los resolutivos correspondientes a los temas de los diez ejes. Lo enumerado hasta aquí, tentativamente, debe suceder de las 10 a las 24 horas del primer día de trabajo.

Los puntos 11, 12, 13 y 14 del orden del día, relacionados con la discusión y aprobación de los dictámenes de las comisiones, elección del Comité Seccional y demás comités, Protesta formal de los dirigentes electos y Clausura del Congreso, generalmente la mesa de debates los lleva a cabo el segundo y último día previsto. Incluso, podría concluir la madrugada del 24 de marzo. Así será habiendo un desarrollo normal; con incidencias menores, sin fricciones ni conflictos que retrasen. Por supuesto este Congreso, merced a la problemática y circunstancias que prevalecen, los Delegados deben procurar sea productivo. Esto quiere decir, no permitir se imponga el interés electoral como ha ocurrido y sean utilizados nada más para apoyar a uno u otro aspirante, soslayando la importancia de las demandas y preocupaciones de la base magisterial. El resultado es conocido. El secretario y su comité quedan sin mayor compromiso y con libertad de hacer y trabajar como les viene en gana. Al fin y al cabo rendirán cuentas hasta cuando termine su periodo.

Los Delegados tienen que participar con propuestas en las mesas y plenarias, en la elección de los secretarios de conflictos y de organización cuidando votar por quienes les parezcan idóneos; pero no deben caer en la trampa del discurso de la unidad machacado en cada congreso. La unidad en torno a la defensa de la educación pública y del SNTE, no tiene discusión. Empero la que claman algunos interesados es en torno a sus personas. La responsabilidad de unirse tiene que ser para impulsar acuerdos de Congreso en favor del magisterio y emplazar a quien quede al frente, convoque al primer pleno seccional dentro de 12 meses. Para que informe qué hizo y propone hacer en los 12 meses siguientes como indica el Estatuto. Los que obren en congruencia con el sentir de quienes los eligieron tendrán tranquilidad en su fuero interno. A diferencia de los que regresarán compungidos porque no lograron la cartera que querían.

Antecedentes útiles. 1983 (tiempos de Vanguardia Revolucionaria). Los delegados votaron para definir quién sería secretario general, Leocadio Figueroa Lagunas o Javier Pérez Villanueva (+). Por mayoría quedó Pérez Villanueva. 1995 (tiempos de Elba Esther). La “planilla de unidad” la encabezó Mauro Oyorzábal. Los Delegados rechazaron la cabeza y quedó Víctor Salinas Salas, quien no figuraba en la planilla. 1980 (tiempos de Jongitud Barrios en el SNTE y Rubén Figueroa Figueroa, gobernador). El congreso en Taxco, ante el empuje de delegados miembros del Consejo Central del Lucha, eran minoría, acordó un plazo perentorio para que las autoridades dieran respuesta a las demandas del magisterio de Guerrero. Febrero 1989. Baltazar de la Sancha, secretario general impuesto en el congreso realizado en Iguala, no pudo tomar posesión. Tres meses después el CEN designó una comisión ejecutiva. En ese marco surgió la CETEG, grupo que prefiere estar fuera de la Sección 14 y hoy confrontado internamente.