Frank en su Tinta

LLEGÓ por e-mail: “A la opinión pública: La Asociación y Red Nacional de Ingenieros Agrónomos Egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero condenamos el artero asesinato del compañero Antonio Serrano Zamacona, destacado profesionista del gremio. Su crimen enluta a su familia y a nuestra agrupación. Este terrible homicidio que ocurrió el lunes 6 de marzo en Chilpancingo de los Bravo, no debe quedar impune. Exigimos al aparato de justicia castigar a los responsables. Al mismo tiempo hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a detener la violencia criminal e imponer el estado de derecho, a fin de vivir con paz y ejercer con seguridad las labores profesionales. “Sembrar para todos”. Presidente: Dr. Gregorio Sarabia Ruiz. Secretario Técnico: Ing. José Luis Avilés Romero. Tesorera: Tomasa Adelina Ocampo Mancilla”………. LAS ELECCIONES del próximo año tendrán dos nuevos ingredientes: La reelección y la obligación de los partidos políticos de postular 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres como candidatos. En el primer caso, los que están (regidores, síndicos, alcaldes, diputados locales y diputados federales) querrán repetir, sin embargo mucho dependerá del trabajo que han realizado hasta el momento para que el electorado los vuelve a elegir. El pronóstico es que la gran mayoría de los servidores públicos que quieran reelegirse serán rechazados. Y el caso de la paridad en las candidaturas pondrá otra vez en predicamento a los partidos políticos, machistas por tradición. Seguramente los partidos cumplirán con la Ley y darán el 50 por ciento de las candidaturas a las mujeres, pero en distritos y municipios no ganables, por lo que a la hora de legislar y gobernar la famosa paridad no se cumplirá y las damas quedarán nuevamente en desventaja……… LOS ÁRBITROS cimbraron la mafia del futbol y de entrada, con su paro del fin de semana (nos dejaron sin partidos), provocaron pérdidas millonarias a los dueños de los equipos, pero principalmente a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol, alias Liga MX. ¿El motivo? Las ridículas sanciones a jugadores del América y Toluca que a media semana pasada agredieron a dos silbantes. Sí, los agredieron físicamente, lo cual equivale a un castigo de un año de suspensión como mínimo y dos como máximo. Los jugadores fueron castigados con solamente 10 y 6 partidos de suspensión, lo cual provocó la ira de los árbitros y decidieron no pitar el fin de semana, dejando (en los estadios y en los televisores) sin el principal entretenimiento a millones de mexicanos. Se vislumbran vientos de cambio en el futbol mexicano, pues 12 de los 18 dueños de los equipos planean un golpe de estado………. EN EFECTO, los partidos de futbol son el principal entretenimiento para millones de mexicanos (y en los años recientes para millones de mexicanas jóvenes), lo cual no es malo porque el país es de tradición futbolera. Es cierto, es un negocio, pero que encauza cada fin de semana a sus aficionados. Lo malo es cuando el futbol se politiza o sirve a otros intereses…….. SIMPLE dato: Fue capturado el ex gobernador de Veracruz, pero no se emocionen, porque no se trata de Javier Duarte, sino del interino Flavino Ríos Alvarado, acusado de incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias. La detención ocurrió el sábado, cuando salía de su casa y expresó que la acción del nuevo gobierno al detenerlo es una “caja china”……… PUNTO.