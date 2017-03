El desafuero del diputado Saúl Beltrán Orozco se convirtió en un juego en el que el Poder Legislativo, la Fiscalía y el Poder Judicial se echan la bolita, mientras la impunidad mantiene su arraigo en el fuero constitucional que los diputados del PRI y el Partido Verde con el apoyo de la mayor parte de los del PRD lograron mantener al no incluirlo en el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.

El presidente de la Comisión Instructora, el panista Iván Pachuca Domínguez, pidió prórroga según porque la Fiscalía no les ha dado todos los elementos para dictaminar la solicitud de juicio de procedencia contra el ex alcalde de San Miguel Totolapan investigado por homicidio.

El fiscal Xavier Olea Peláez señala que una jueza giró la orden de aprehensión bajo amenaza de un grupo del crimen organizado, lo cual parece un intento por deslegitimar la acusación contra Beltrán.

Así lo hace ver la declaración que por su parte emitió el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, en el sentido de que el Poder Judicial no es servilleta de nadie para que quieran limpiarse las manos con él.

Mientras tanto el diputado investigado votó gustoso por el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción que dejó intocado el privilegio del fuero al desecharse el intento de los diputados Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano y Sebastián de la Rosa Peláez del PRD por incluirlo.

Parece ser que su juicio de procedencia está destinado al mismo fracaso.

Al mismo tiempo en Nuevo León su Congreso aprobaba eliminar esa protección dentro de su Sistema Anticorrupción, demostrando que querer es poder.

Quien esté libre de culpa que se quite el fuero. En Nuevo León, Baja California y Jalisco ya lo hicieron, en Guerrero no. ¿Por qué?

SE MUEVEN

Los movimientos de quienes aspiran a cargos de elección popular son visibles, no sólo para el 2018 sino también ¡para el 2021!

Es el caso de Javier Saldaña Almazán de quien se conoce su aspiración a la gubernatura y no se duerme en la espera, aprovechando su candidatura única para reelegirse al frente de la Universidad Autónoma de Guerrero para pasearse por todo el estado. La simulación de la elección universitaria es en realidad una campaña de posicionamiento de su marca para el 2021. Un largo tramo en el que deberá mantenerla vigente.

Más discreto Luis Walton Aburto avanza al parecer con miras al Senado. No trascendió, pero en la reciente Asamblea Nacional de Autoridades Locales de Movimiento Ciudadano, logró colocar a uno de sus hombres de mayor confianza, Arturo López Sugía, como coordinador de los alcaldes, regidores y síndicos de los estados de Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. La Cuarta Circunscripción pues, a la que corresponde un senador.

Quien se mueve en dos vías es el priista Manuel Añorve Baños, quien al mismo tiempo apuesta al Senado y a que la diputada Julieta Fernández Márquez sea la candidata al municipio de Acapulco. Lo lógico es que le den una de dos, pues por Acapulco sigue en la batalla, y muy duro, Fermín Alvarado Arroyo, aunque la habilidad política de Añorve no debe soslayarse, en una de esas puede dar la sorpresa de lograr ambas cosas.

En este mismo municipio buscan la candidatura por el PRD el diputado federal David Jiménez Rumbo y el síndico Illich Lozano Herrera, cabeza de una de las corrientes más relevantes, a quienes el fallecimiento de Ángel Aguirre Herrera de Izquierda Progresista de Guerrero parece facilitarles involuntariamente las cosas.

Sin embargo no hay que dar por muerta a esa corriente, se sabe que su coordinador en Acapulco Vladimir Beciez Romero se mueve en el fortalecimiento de la misma y que breve sumará liderazgos de algunos otros partidos al PRD. Obvio, Beciez no se movería y el IPG se hubiera desintegrado si no mantuviera el respaldo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.

También se ve inquieto a Joaquín Badillo Escamilla, a quien lo mismo se le ve con personajes del MC que con el PRI. Su ruta será al parecer la independiente pues por el primer partido está muy posicionado Ricardo Mejía Berdeja y por el segundo hay por lo menos tres aspirantes, Julieta, Fermín y Javier Taja Ramírez.