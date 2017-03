Averígüelo Vargas

Iguala se mantuvo durante el gobierno anterior como un espacio donde la delincuencia organizada sentó su dominio, de tal manera que no sólo se tiene el caso de los normalistas asesinados y los 43 desaparecidos, porque está también el grupo de “Los otros desaparecidos”, gente que fue victimada por el grupo de Guerreros Unidos que ahí operaba, con el apoyo y complicidad de las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde perredista José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.

Todo indica que las víctimas de ese otro grupo pueden ser más numerosas que los normalistas y sin embargo no se les había prestado la atención y apoyo necesario, hasta ahora que el gobernador Héctor Astudillo Flores, los atiende e impulsa la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario, que ayudará a la reconstrucción del Tejido Social, tan dañado en ese municipio, ya que el proyecto incluye la inversión de 40 millones de pesos, en un predio de 10 mil 600 metros cuadrados, que contará con auditorio, gimnasio, áreas verdes, canchas de fútbol rápido, basquetbol, juegos infantiles, cafetería, sanitarios, salas de cómputo, aulas de enseñanza abierta, consultorios, elevadores y estacionamiento.

Operará en beneficio de 156 mil habitantes de Iguala y de las familias de personas desaparecidas y participan el gobierno del estado, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Ayuntamiento de Iguala y la Secretaría de Gobernación.

En una reciente reunión se planteó que el gobernador tuvo la iniciativa de desarrollar este proyecto, destinar recursos y arrancar la obra, para darle a la gente de Iguala un espacio para que sigan en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

Mucho llamó la atención el caso de los normalistas al que se le han dedicado esfuerzos y recursos, sin que los familiares y los grupos que se benefician de ellos hayan aceptado las conclusiones de la PGR, sin que sus “asesores” y “expertos” hayan presentado ninguna posible conclusión ni indicios de lo que ocurrió, pues sólo niegan la versión oficial, pero sin aportar una conclusión diferente.

Ahora, HAF también atiende al otro grupo de afectados “Los otros desaparecidos” a los que no se les había dado el apoyo necesario, porque no hacen tanto ruido como los anteriores ni cuentan con “voceros” ni “expertos”.

SE LLEVAN MÁS Y MEJORES SERVICIOS A LAS COLONIAS NECESITADAS: MARCO LEYVA.—Chilpancingo, como otras muchas ciudades, tiene muchas carencias que el alcalde Marco Leyva busca atender al límites de las posibilidades presupuestales, pero analiza y dialoga con los habitantes de esas colonias, para aprovechar los recursos de la mejor manera posible y así dar prioridad a los trabajos a realizar para cubrir las necesidades más importantes.

Hace sus recorridos el primer edil a través del programa “Caminando con su Presidente”, que tiene amplia aceptación, y muchos colonos se unen a la caminata y la reunión sobre los trabajos a realizar, como lo hicieron en la colonia Plan de Ayala, donde estuvo acompañado por el regidor Julio César Morales.

El representante de los colonos Nelson Reséndiz Nájera, le comentó que “para nosotros vale más su palabra que un papel escrito, porque sabemos que nos va a cumplir”, luego que acordaron la pavimentación de la calle Feliciano Domínguez.

Este programa de “Caminando con tu Presidente” le permite convivir y escuchar a la gente frente a sus casas, lo que facilita que se solidaricen y aunque no se puede cumplir todo lo solicitado, se avanza en cuestiones significativas de servicios públicos, que es lo que más demandan quienes acompañan al alcalde, Marco Leyva, quien busca “tener un ayuntamiento cercano a la gente”.

En las obras, todos participan; el ayuntamiento aporta los materiales más caros como varilla, cemento, arena y otros, mientras que los colonos aportan mano de obra.

En esas visitas también participan cuando es necesario, el dirigente del PRI municipal, Celso Atrisco Nava, lo mismo que el secretario de Seguridad Pública Esteban Espinoza, porque de esa manera se pueden atender las diversas cuestiones que la gente plantea y que pueden ser contestadas en directo.

Así ha hecho recorridos en las colonias Plan de Ayala parte alta y baja, Alborada, El Palmar, Cumbres del Poniente, Villa Victoria, Alejandro Ortega, Ampliación Florida, Servidor Público, Florida y Las Brisas.

Esos asentamientos humanos forman parte del cuadrante número cinco, por la forma en que está dividida la ciudad en seguridad pública, quienes han mostrado interés en agruparse y para hacerle frente a la delincuencia del fuero común, que es la que le corresponde al municipio y hasta ahora han logrado buenos resultados.

LA VIOLENCIA NO DEBE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL: HHV.—A pesar de los altos índices de violencia que se han registrado en el estado, el presidente del priismo estatal Heriberto Huicochea Vázquez, confía en que ese grave fenómeno no habrá de interferir ni afectará el proceso electoral del 2018, porque hasta ahora no se ha visto que quieran causar problemas ni impedir su normal desarrollo.

Lo único que seguramente deberá vigilarse es que no fluyan el financiamiento ilegal de esos grupos entre los candidatos y de sus campañas y evitar que gente relacionada con los grupos delincuenciales pueda acceder a una candidatura de las muchas que van a estar en juego, tanto en las posiciones legislativas federales, como en las locales y principalmente en las presidencias municipales.

Huicochea tiene buena experiencia y seguramente cuenta con una asesoría de primer nivel dentro de su partido, para evitar que pueda colarse gente como el diputado Saúl Beltrán, identificado con el jefe de los Tequileros y acusado de ordenar el asesinato de dos personas o como en el caso del PRD que postuló y defendió a su alcalde igualteco José Luis Abarca y su mujer, que llevaron al peor atentado contra la vida de los normalistas de Ayotzinapa.

Recordó Huicochea que en los 10 años de los deficientes gobiernos perredistas se dejó crecer la violencia, que ahora es muy difícil contener, pero ahora se hará el mayor esfuerzo para que en el PRI, sólo lleguen los mejores candidatos, los que estén libres de problemas, que no tengan relación ni contacto con los grupos criminales, aunque también los que arrastran una imagen deplorable por actos de corrupción y no entregar buenas cuentas de los recursos que se les confiaron.

