Gran voltereta

Iguala FC perdía 2-0 y terminó por imponerse 3-2 a Soles de Acapulco, en Liga Nacional Juvenil Sub-17

Iguala, Gro., Marzo 13.- El hambre de triunfo y el deseo por estar en la cima fueron factor determinante para que el conjunto de Iguala FC saliera con todo ante Soles Acapulco, en el marco de la fecha 8 de la Liga Nacional Femenil Sub-17, en donde las igualtecas se vieron sorprendidas por su rival con un 2-0 que las puso contra las cuerdas, pero en el segundo tiempo la historia fue otra y gracias a una reacción bravía dieron la vuelta con un 3-2 que las deja en la cima por diferencia de goles.

Tras un arranque incierto por parte del conjunto igualteco, Soles no desaprovechó la oportunidad para abrir el marcador con el tanto de María Rojas al minuto 21, esta anotación provocó descontrol en la zaga local, mientras que a la ofensiva pese a que generaban llegadas no lograban tener pegada frente al arco y para no variar, en un descuido las del puerto se hicieron presentes con el 2-0 que metía en jaque a las dirigidas por Gerardo Temiquel.

Sharlyn Ríos fue la encargada de hacer efectivo el tanto al minuto 33, tras esta anotación ya no hubo más en esta primera parte.

Para el arranque del segundo tiempo Iguala FC encontró en los botines de Mariel Román respuesta a su petición en un tiro de esquina que se paseó por toda el área y se fue a guardar al fondo de las redes en apenas 3 minutos, a partir de este momento las locales fueron un vendaval en la cancha buscando el empate.

Esta anotación fue una inyección de ánimo para las igualtecas, ya que siguieron hostigando a un rival que se defendía como podía y tras una búsqueda incesante el tan ansiado gol del empate no tardó en llegar luego de que María Rebolledo con certero cabezazo mandó a guardar la pelota para decretar el 2-2 que fue cebrado con júbilo por porra y jugadoras.

Tras conseguir el empate Iguala FC no se detuvo ante nada para buscar el tanto que le diera la victoria, mientras que las del puerto intentaban pero se encontraron con un rival motivado que logró dar la puntilla gracias a la anotación que convirtió su goleadora Mariel Román al 65 de tiempo corrido y con 5 minutos por jugar sólo fue cuestión de que el tiempo transcurriera para consumarse esta victoria que pone a las igualtecas en la cima junto con Soles, pero su mejor diferencia las deja por encima de las acapulqueñas y motivadas para la siguiente fecha.