¡Finalistas!

Eliminaron en semifnales a San Miguel y Real Sociedad

Iguala, Gro., Marzo 13.- Los dos mejores equipos de la campaña regular y de la liguilla, Nueva Alianza y El Naranjo están en la final de la categoría Mascotas de la Liga Amateur de Iguala, al dejar en el camino de las semifinales a los guerreros del Real Sociedad y San Miguel.

Ayer se jugaron los duelos de las semifinales de vuelta, en donde San Miguel por más que se esforzó no pudo batir la cabaña de los “naranjeños”, mientras que Real Sociedad se jugó el alma para darle un susto a Nueva Alianza que perdió 2-1 en este juego.

En el primer encuentro de ayer, San Miguel jugó con coraje, pero la madre suerte no le sonrió para caer con marcador de 3-0 y dejar el global 5-1 en favor de la ola naranja de El Naranjo que llega a su primera final de esta categoría.

Por su parte, Nueva Alianza se presentó con una ventaja de 2-0 ante Real Sociedad que se aplicó en la cancha para ganar el segundo encuentro al son de 2-1, pero el global no le alcanzó para estar en la final y vender cara su eliminación con marcador de 3-2.

Ahora los pupilos de Oswaldo “Tiba” Rodríguez del Nueva Alianza van en busca de su primer título en esta categoría que se le ha negado y su rival será El Naranjo que tiene a jugadores taxqueños que saben cómo jugar este tipo de encuentros, así que el domingo se conocerá al campeón de Mascotas.