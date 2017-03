De Adicto a adicto

Caras vemos, emociones no sabemos, mañas menos

Una de las características de mi enfermedad es la negación, no soy humilde ni veo la dimensión de mi problemática, no reconozco mis limitantes, no acepto las consecuencias, llámese adicción al alcohol, cigarro, sustancias tóxicas, patrones de conducta equivocados que son también adictivas, compulsivas, como los celos, etapas explosivas de ira, no acepto que soy maniaco depresivo o que me encuentro en el mar tormentoso de la lujuria, no me quiero dar cuenta y en esa dimensión, no puedo encontrar solución; esta enfermad, es igual para todos los enfermos, es física, mental, emocional y espiritual, lo único que cambia son los escenarios y los actores, pero las manifestaciones son igual, en este caso, la lujuria, es una enfermedad silenciosa, como todas, te intoxicas a escondidas, te refugias en la pornografía, le das vuelo a tu imaginación, generando placer al ver una mujer sensual, atractiva, con una tentación sorprendente, la lujuria, refugiada en su interior, la mente te domina y te tumba, también, ahí se encuentra la recuperación, al menos, solo por hoy, tengo que acordarme, que el cavernícola emocional vive dentro de mí, por ahora, la mayor parte del tiempo, está dormido, pero si me descuido habrá de aflorar con fuerza y me dañará, dañando sin duda, a mis seres cercanos.

Hay que darle la espalda al adicto, amor adulto

En esta carrera de drogadicto, llegó el momento en que me dijeron adiós de mi casa, se cansaron de mis mentiras, de que les robara, de que a veces no llegaba y no sabían nada de mí, se cansaron de que usaba la casa como hotel, hasta que la verdad, los harté, pienso que los padres deben echar a la calle a los adictos, primero, para que fondeen, como yo lo hice, luego para que la familia trabaje su propia enfermedad que es la codependencia, el caso es que me fui a la calle a los 19 años, me la pasaba con mis amigos, de una casa a otra, siempre en la fiesta, y tuve el descaro de entrar a mi propia casa, como vil ladrón y robarles a mis padres, me llevé un carro y otras cosas de valor, hice mucho daño, mis padres pidieron ayuda, debido a que me encontraron una pistola, yo andaba muy mal, robando con pistola en mano, asaltaba a parejas de novios, jóvenes, los despojaba de billetera, celulares, joyas y otras pertenencias. Los sometía para que me dieran sus cosas de valor, para comprarme más droga e irme de pachanga, a viajes a Mazatlán u otros lugares, a disfrutar de la vida a costillas de mis víctimas; mis padres, supieron y me internaron engañado, me dijeron que íbamos por unas llaves por un tío que estaba anexado, en AMAR de Chihuahua y nada, ahí me dejaron.

La lujuria, cobra sus facturas muy caras

La seducción empieza por la mirada, por el contacto visual, conectar con quien anda buscando lo mismo que tú, no batallo, la gente está muy enferma y establece necesidad de tener contacto sexual, sean solteras, casadas, viudas, divorciadas o jóvenes, quienes andan en busca de un brinco y hay un idioma que permite llevártelas a la cama, como el tacto, las frases, el cortejarlas, los detalles y aparentar ser lo que no eres, la llevas de compras, a comer, a comprar algo, a fingir que tienes interés, yo cumplo mi objetivo, después del acostón, dependen, o le dices adiós o sigues un rato, las mujeres de ahora, son más cabronas, ellas son las que te usan y te tiran cuando quieren, te dicen, no seas cursi, a lo que te truje chencha, tu mente está concentrada en llevarte a alguien a la cama, te roba dinero, porque inviertes todo, haces hasta lo imposible por lograr tu objetivo y tienes que gastar para complacer, no se batalla, pierdes salud porque es un desgaste físico, entre más sexo, quieres más, los riesgos, son las enfermedades como la gonorrea y otras infecciones, más los riesgos como el VIH, riesgos que te cache el novio o el marido, o que te cache, como en mi caso, mi novia, que está en otro plan, mantenemos una relación sexual, pero no caigo en la adicción, aunque ciertamente es lo que busca uno, ella, mi novia, me cachó con fotos de una mujer con la que tenía mucha actividad sexual, ella me cortó, pero después nos reconciliamos.

Se ligaba todo, lujuria, drogas, depresiones…. Es una cadena

Todo el tiempo le doy vida a la lujuria, ligo a mujeres y hombres con quienes me topo y mi mente enferma comienza a hacer episodios placenteros como la fantasía de tener sexo con ella, o cuando veo a un hombre pienso qué tipo de mujer tendrá, como hará el sexo, con cuantas más se acostará, la mente es completamente enferma, ligado a ello, está la masturbación compulsiva, que es una fuga para evadir tu realidad y de las cosas que tienes que hacer en tu escuela o trabajo, en ocasiones, he llegado a masturbarme hasta 8 veces al día, muchas veces también, cuando termino de tener sexo, me masturbo por insatisfacción, es también como si fuera un ritual, para recordar de lo que no se disfruta, sé que es muy falso y mientras lo estás haciendo, no se disfruta porque no hay amor, porque no hay atracción real y la insatisfacción te domina. Mi sexualidad está acoplada cien por ciento con mi adicción, pienso que la adicción a las drogas, viene de la adicción a la lujuria, que requiero darme la imagen y como no puedo complacer ese aspecto físico, necesito drogarme para que se me olvide o se vaya, si no estoy alerta, puedo recaer en la masturbación o la seducción, cuando menos piensas ya estás coqueteando con una chava.

Gracias por leerme y más por escribirme.- ernestosalayandia@gmail.com.- Búscame en Facebook, Sígueme en twitter @teo_luna. Mi columna completa en ernesto@montrealquebeclatino.com Si quieres leer este artículo completo, búscalo en crisiscreces.com Mis libros te pueden ser muy útiles. Siempre a tus órdenes 614- 256 85 20 Te recomiendo la siguiente Liga: https://www.youtube.com/watch?v=Gb206NUqyqM