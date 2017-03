Morena-PRD

La desbandada de perredistas con Andrés Manuel López Obrador está doblegando a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática y obligando a replantear la posibilidad de ir en alianza rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Y es que si la unión de las izquierdas se concreta la fuerza que podría alcanzar el candidato que enarbole sus causas podría alcanzar altos niveles de popularidad.

Poco a poco se ha vuelto más visible cómo algunos servidores públicos y líderes de izquierda han dado su respaldo a Obrador. Primero fue el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco; después circuló la foto de Leticia Quezada, Subsecretaria de Gobierno con Obrador y posteriormente el Coordinador de los perredistas en el Senado, Miguel Barbosa también manifestó abiertamente su apoyo al político tabasqueño y últimamente Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD, aunque de manera tibia mostró su simpatía con Andrés Manuel al decir que es un hombre “honrado y derecho”.

Todas estas simpatías que está ganando el tabasqueño tienen contra las cuerdas al candidato natural del PRD a la presidencia de México, Miguel Ángel Mancera, quien ha solicitado las renuncias de sus funcionarios y operado la destitución de Barbosa de este partido. No obstante, no ha logrado contener algo que parece inevitable, el apoyo de varios personajes importantes del PRD hacia Obrador.

En este sentido es que recientemente Alejandra Barrales, presidenta del PRD dejó entrever una posible alianza. La lideresa señaló que no está cancelada la unión de las izquierdas pero que esta decisión no debe ser de una persona o de un Senador -en alusión al Coordinador de Senadores perredistas- sino que debe tratarse de una decisión de partido. El tema aquí es lo complicado que resulta para las tribus de ese instituto politico ponerse de acuerdo en algo.

Obrador por su parte, a finales de esta semana, pidió ya dar paso a esta alianza y que “dejen de estarle ayudando a la mafia del poder”. De esta forma muestra un cambio rotundo en el mensaje que había predominado durante bastante tiempo. Recordemos como el año pasado el tabasqueño sentenció: “Con el PRD ni a la esquina”. Su objetivo en ese momento era claro: Desconectarse del PRD y crecer solo con Morena. Ahora que las encuestas han desplazado al partido del Sol Azteca y colocan a Morena muy por encima del PRD, ve con buenos ojos caminar junto al él la cuadra completa. Sabe que de lo contrario, su camino rumbo a Los Pinos podría truncarse nuevamente.

El tabasqueño quiere asegurarse de que no vuelva a pasar lo que sucedió en 2006 cuando a pesar de que llegó a tener una ventaja en las encuestas de más de 10 puntos porcentuales, al final no logró ocupar la silla presidencial. 10 años después, quiere garantizar que esa película, donde él sale derrotado, no sea un “refrito” en 2018.

De momento, todo parece indicar que se está abriendo una amplia posibilidad de que el PRD y Morena vayan juntos rumbo a los comicios presidenciales. De ser así, la campaña de Obrador podría despuntar ampliamente, aunque eso, no aseguraría automáticamente ganar la elección del 3 de junio de 2018. Al tiempo.