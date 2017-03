Educando con Valores

“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno. Con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”

Aristóteles, Ética a Nicómaco

Existen infinidad de ejemplos de cómo las emociones afectan de manera determinante al aprendizaje y al aprovechamiento académico de niñas, niños y jóvenes… aún más, diversos estudios han determinado que en la vida de todo ser humano hay sentimientos que favorecen el estudio y el aprendizaje, tales como el entusiasmo y el optimismo, mientras otros como la tristeza, la ansiedad o la ira, lo obstaculizan y se ha demostrado que cualquier emoción que no podamos controlar, tendrá un efecto negativo en nuestros estudios y vida en general. Es en este contexto desde donde trataré de abordar las generalidades de un concepto denominado inteligencia emocional, que se ha definido como la capacidad para comprender las propias emociones y las de los (as) demás y el conocimiento y habilidad para saber manejarlas. Como antecedente, el psicólogo norteamericano Daniel Goleman acuñó este término para recoger una corriente de pensamiento que cuestiona el valor de la inteligencia racional como principal fundamento para predecir el éxito social y profesional, aportando que existen otros factores como la tenacidad para afrontar las adversidades, la capacidad para motivarse, el control de las emociones o la empatía con las y los demás, que influyen de una manera más determinante en el éxito en las distintas facetas de la vida, que la propia inteligencia racional. Todo este tipo de habilidades es lo que Goleman recoge bajo el nombre de inteligencia emocional.

Según el autor arriba citado, existen dos tipos de habilidades que componen la inteligencia emocional: internas, que son aquellas que se proyectan hacia uno (a) mismo (a), y las externas, aquellas que proyectamos hacia los (as) demás. Las habilidades internas son: a) Autoconocimiento emocional o autoconciencia: Consiste en conocer nuestros sentimientos y emociones y saber cómo éstos nos influyen; b) Autocontrol emocional: Mediante el que seremos capaces de conseguir que nuestras emociones no afecten negativamente a nuestra actividad y a nuestro comportamiento; y c) Automotivación: Que nos hace capaces de canalizar nuestras emociones y dirigirlas para conseguir lo que nos proponemos. Ahora bien, las habilidades de tipo externo son: a) Empatía: Es el equivalente al autoconocimiento cuando nos referimos a las demás personas, y consiste en reconocer las emociones y sentimientos ajenos y de esta manera poder identificarnos con ellos (as); y b) Habilidades sociales: Es la capacidad de saber cómo utilizar esa empatía, mediante la que conseguiremos tener una buena relación interpersonal con las y los demás y estaremos en disposición de dirigir grupos, negociar, resolver conflictos y disputas, etc.

Si bien la inteligencia emocional es un aspecto fundamental en todo proceso de enseñanza aprendizaje, también, -ante tantas enfermedades-, resulta fundamental entender que la inteligencia emocional está en la base de muchos procesos físicos. Se ha demostrado mediante diversas investigaciones que existe un vínculo directo entre las emociones y el sistema inmunológico que pone de manifiesto la relevancia clínica de las emociones, y sin duda existen emociones negativas y positivas, que van a perturbar de un modo u otro la salud. Si bien unas, -las negativas-, conducen a la elevación de la tensión sanguínea, la ansiedad o la disminución de las defensas, en el caso de las emociones positivas desempeñan un conjunto de variables, que llegan a ser tonificantes para el propio cuerpo… y cada vez son más las y los profesionales de la salud que reconocen la importancia de las emociones en el desarrollo de enfermedades. Así, por ejemplo, el pánico y la ansiedad aumentan la tensión arterial y las venas se dilatan y sangran más complicándose cualquier intervención quirúrgica. Y no hay mejor ejemplo para demostrar que las emociones negativas son un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades, que simplemente hablar del estrés, que provoca una elevación de la tensión sanguínea y constituye un grave factor de riesgo para las enfermedades cardíacas. En contraparte, los sentimientos positivos albergan beneficios clínicos. Y es imperativo aclarar que no se está afirmando que las emociones positivas, por sí solas, sean curativas e inviertan el curso de una enfermedad, pero sí pueden desempeñar un importante papel en el conjunto de variables que afectan al curso de la misma. Por ello, la mejor manera de aprovechar la inteligencia emocional no implica estar siempre alegre, sino mantener el equilibrio, sabiendo atravesar los malos momentos y salir adelante de las situaciones adversas que se nos presenten, sin dañarse ni dañar a las y los demás.

Padres, madres y docentes debemos tener claro lo que la realidad nos demuestra: un alto coeficiente intelectual no garantiza, por sí solo, el éxito personal y/o profesional; es un factor importante, pero si no va unido a los componentes que forman la inteligencia emocional, puede resultar simplemente insuficiente. Es necesario que, dada la crisis social en la que nos encontramos, nos ocupemos de que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan capacidad de automotivación, puedan controlar sus impulsos, sean capaces de evitar que las emociones interfieran en su trabajo, sean sociables, generen empatía, etc. Educar los sentimientos en la actualidad es algo importante e impostergable, -seguramente más que enseñar matemáticas o inglés-, y sin duda implica una ardua labor en la que deben estar involucrados (as) la propia familia, la escuela y la sociedad en general.

