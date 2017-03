Mojica a AMLO: Hay la misma distancia de Morena al PRD

“La misma distancia hay de nuestra casa a la suya y de la de él a la nuestra”, así respondió Beatriz Mójica, secretaria general del CEN del PRD, al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador, quien pidió a los perredistas que se sumen a su proyecto.

Entrevistada durante su visita al estado de Tabasco, Mojica dijo que hasta el momento “nosotros no hemos escuchado una petición formal de alianza (…), que clarifique que es lo que quiere decir, si nada más quiere que se vayan los perredistas o quiere una alianza formal”.

No obstante dijo que el PRD no está cerrado a una posibilidad de alianza “tiene que hacerse (…) una visión estratégica para sacar adelante al país, no en torno a una sola persona”.