Ignora Evodio llamado ciudadano sobre consulta de obras en el puerto

En clara respuesta a la protesta que realizaron ciudadanos, universitarios y ecologistas para pedir a las autoridades consulten a la población antes de realizar obras, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre dijo que esa acción se trató de “un chantaje”.

En entrevista, después del 60 aniversario luctuoso del buzo, Apolonio Castillo Díaz, el primer edil insistió en que no se dejará “bloquear” por nadie que busque sacar provecho de la administración que encabeza.

“Mi forma de ser y de actuar siempre ha sido no dejarme chantajear por nada, ni por nadie, por lo que le hago un llamado a todos aquellos que pretenden chantajear al gobierno, por lo que yo digo que seré un gobierno democrático, abierto al diálogo y a la crítica constructiva”.

“Pero para aquellos que quieran bloquear para sacar algo del gobierno, esos no tendrán cabida y no permitiré el chantaje de nadie”, expresó Velázquez Aguirre.

Según dijo no está en el proyecto de remodelación el tapar las ventanas ecológicas, esto por la remodelación que prevé de distintos puntos de la franja turística.

El alcalde dijo que solo han colocado barandales en el área que se encuentra en la zona de Las Hamacas hasta el parque de la Reina, cuyo lugar se encuentra en pésimas condiciones.

Sobre la manifestación de ayer, minimizó el hecho, y dijo que “son las mismas personas”, y que él está abierto al diálogo.

En el caso concreto de la incursión de policías comunitarios de la UPOEG a Los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, Evodio Velázquez afirmó que está garantizada la seguridad de los habitantes.

Aunque no dio detalles de la presunta seguridad a los habitantes de esa zona, agregó que el Ejército, la Marina, Policía Estatal, federal y municipal mantienen una coordinación en operativos de vigilancia.

Además dijo el próximo lunes el Grupo de Coordinación Guerrero dará un informe sobre el caso de la policía comunitaria y su incursión a la zona rural de Acapulco.

Sobre la aprobación del Congreso del estado de la Ley Anticorrupción sin eliminar el fuero, en la que hubo división entre la fracción legislativa del PRD, Evodio Velázquez dijo que se debe retirar la protección a los políticos.

“Estoy de acuerdo que hoy no debe de haber ningún tipo de fuero para los políticos, yo estoy de acuerdo que se quite para todo los legisladores y presidentes municipales porque no tenemos, ni tienen nada que esconder y no tenemos nada que proteger”.

“Si de algo sirve mi pronunciamiento yo espero que se quite el fuero a todos los políticos que hoy sustentan un foro y que no tienen nada que abonar con la gente”, apuntó.