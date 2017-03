Presentará Dulce María nuevo disco el 24 de Marzo

La exintegrante de RBD, Dulce María, quien ha trazado una trayectoria de éxito como solista en América Latina, trabaja en lo que será su “DM World Tour”, que además de México incluirá actuaciones en Brasil y España.

En entrevista, la cantante mexicana destacó que está a marchas forzadas ensayando para su próxima presentación, el 24 de marzo, en el Teatro Metropólitan, donde dará a conocer su tercer álbum como solista “DM”.

Para esta actuación, la también compositora y actriz se hará acompañar de su excompañero de banda Christian Chávez y del reggaetonero Sebastián Yatra, con quien participó en los “Kids’ choice awards” en 2016.

“Será un recorrido por toda mi carrera musical, por las agrupaciones con las que he estado e incluiré nuevas versiones de las canciones de mis discos anteriores”, compartió.

Sobre su manera de sobrellevar el título de ex RBD, indicó que para ella “es algo que siempre va a ser parte de su historia, son como mis cicatrices y no son malas, son parte de lo que me hace ser yo”.

Aunque reconoce que por el momento no tiene tiempo más que para enfocarse en sus “show” y la firma de autógrafos, expresó su emoción por el lanzamiento de “DM”, una producción que está llena de historias y experiencias.

Además de su actuación en el Metropólitan, su “tour” tiene confirmadas cuatro fechas en Brasil: Río de Janeiro, Sao Paulo, Puerto Alegre y Curitiba, así como en Madrid, España.