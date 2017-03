Se reúne Javier Saldaña Almazán con trabajadores de la Rectoría

Chilpancingo, Gro., Marzo 11.- “Yo estoy puesto para seguir luchando de manera conjunta, si algo me sobra son ganas de trabajar y estoy totalmente entregado a ello”, aseguró Javier Saldaña Almazán, candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), durante su encuentro con trabajadores de la Rectoría.

A escasos siete días de haber iniciado su campaña en busca de la rectoría por un segundo periodo, Saldaña Almazán encabezó un encuentro con trabajadores de Rectoría, donde fue recibido con los tradicionales tlacololeros y vistosas cadenas.

El candidato escuchó las demandas presentadas por los representantes de los dos sindicatos universitarios. A nombre del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro), Rosa Isela Hernández Bello, tras felicitarlo por su candidatura, le expuso una serie de demandas para los agremiados a dicho sindicato, entre ellas, 90 días de aguinaldo, bono con motivo del día de las madres igual que el que otorga el gobierno del estado a sus trabajadoras, revisión de los concursos para las recategorizaciones por la vía no escolarizada y el respeto a la formación académica de todos en la participación de dichas categorías.

En tanto Isidro Cárdenas Gutiérrez, en representación del sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), solicitó el respeto irrestricto al contrato colectivo de trabajo, estímulos al desempeño académico, perfiles Promet, para los académicos que desempeñan labores administrativas y que si perciben los docentes que se encuentran frente a grupo; también solicitó permitir que al retirarse un trabajador por jubilación o retiro voluntario, les permitan dejar su plaza a un familiar para colocarse en el espacio en el que sea requerido.

Al mismo tiempo, le propuso terminar con la contratación de confianza, ahora llamados becarios que dijo desplazan a los basificados lo que le valió al representante sindical un abucheo de parte de los presentes, algunos de ellos, se atrevieron a admitir “son los que más trabajan”.

Luego de estas exposiciones, Saldaña Almazán hizo un reconocimiento a todos los trabajadores universitarios “hasta el más modesto”, dijo, ha contribuido en el engrandecimiento de la universidad, que en los últimos años, se ha ubicado dentro de las 20 mejores universidades del país, “y que nos lo hemos ganado con el trabajo de ustedes”, indicó.

“Por supuesto que yo estoy puesto a seguir luchando de manera conjunta”, sostuvo el candidato, quien refirió que este año lograron asignar cinco días más de aguinaldo, el otro periodo podría lograr no cinco, sino quizá más, indicó, de la mano de los dos sindicatos universitarios.

También dijo que buscará apoyar a los jubilados, a través del gobierno del estado, la aportación de un apoyo extra “ya me pidieron la lista”. Agregó que su compromiso en la ruta que viene, es apoyar al máximo a la base trabajadora, mencionó que en su recorrido por los distintos centros de trabajo, ha encontrado casos de trabajadores que tienen fracturas, ya no pueden dar clases, se descalcificaron, profesores con pérdida parcial de la vista o alguna extremidad, que se dializan, para quienes la federación tiene que invertirle, indicó.

Saldaña Almazán refrendó su compromiso de seguir trabajando a favor de los trabajadores universitarios, “yo estoy puesto para seguir luchando de manera conjunta, si algo me sobra son ganas de trabajar y entregado totalmente a ello”.