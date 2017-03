Agradecimiento- Don Chimino- Agradecimiento

Un grupo de médicos especialistas y dos enfermeras, también especialistas, vinieron a Iguala, a llevar a cabo las Cruzadas de Cirugía Pediátrica en el hospital general de Iguala, Jorge Soberón, se trató de especialistas certificados, muchos de ellos, jefes de servicio o hasta directores de hospitales infantiles en su localidad y en la propia Ciudad de México. Algunos de ellos, han sido presidentes del Colegio y Sociedad de Cirugía Pediátrica o conservan lugares en las directivas actuales tanto del Colegio como del Consejo Mexicano de Cirugía Pediátrica. Queremos agradecer a través de estas líneas, la ayuda desinteresada que prestaron para poder llevar a cabo más de 150 cirugías a niños de diferentes regiones de nuestro estado que, por alguna razón, habían retrasado su cirugía. A muchos niños beneficiados les ha cambiado la vida, no solo a ellos, también a los padres, uno de los cuales pudimos ver que, con lágrimas en los ojos, agradeció a todos por haberle curado a su niño y sin costo. Nuestro saludo, reconocimiento y agradecimiento para los doctores: José Antonio Ramírez Velasco, Dr. Andrés Nava Carrillo, Dra. Araceli Pérez, Dr. Manuel Gonzáles, Dr. Horacio Ortiz Mayagoitia, Dr. Jorge Uribe, Dr. Mario Díaz Pardo, Dr. Edgar Morales Juvera, Dr. Arturo Arenas, Dr. Gustavo Vega Gil, Dr. Eduardo González Romero, Dr. Raúl Rojas, Dr. Miguel Macedo Pérez, Dr. Enrique González, Dr. Melquiades Chaires, Dr. Luis Jesús Villegas Macedo, Dr. Elías de Jesús Ramírez Velazquez, Dra. Mirian Valencia Gómez, Dr. Armando Martínez de la Barquera y enfermeras América Moreno Castillo y Laura Castillo Bobadilla. Así mismo, un agradecimiento a los médicos locales, Dra. Beatriz Colín y Dr. Daniel Martínez, quienes, junto con el que esto escribe, estuvimos dentro del grupo de cirujanos pediatras integrantes de estas cruzadas. Un agradecimiento muy especial para el Dr. Jorge Alamillo Landín, que, a sus 93 años, sigue encargado del grupo de Cruzadas de Cirugía Pediátrica de la Academia Mexicana de Pediatría, quien, por causas de fuerza mayor no pudo estar presente físicamente, pero, estuvo presente de manera virtual a través de una llamada telefónica, justo el día y la hora de la clausura de la misma, momento en que, emocionado dio las gracias a todos quienes intervinieron en dichas cruzadas. Gracias a todo el personal del Hospital General Jorge Soberón, desde intendencia, mantenimiento, Consulta Externa, Archivo, Trabajo Social, personal de enfermería tanto del quirófano como fuera, al administrador Lic. Faustino y a los directivos del hospital, en especial al Dr. Santiago Velasco Elizalde director y a los subdirectores Benjamín Ángeles Zaragoza y Efraín Castrejón Cuenca. Gracias a todos y a cada uno de los intervinieron en las cruzadas como fueron la Sra. Gabriela Jaimes y esposo Ing. David Uribe y además, al Lic. Víctor Gutiérrez Nava presidente del Club Rotario y al Ing. Pedro Medrano Salgado, presidente del Club de Leones Nacionalista de Iguala. Un agradecimiento muy especial para el Padre Alberto Alarcón y a la señorita Patricia Castro que trabajaron arduamente y fueron elementos muy valiosos que permitieron la realización de esta gran obra de altruismo. Gracias también al Lic. Juan Manuel Santamaría y al Dr. Herón Delgado por su gran apoyo. Una suma de voluntades para beneficio de los niños y las familias de esos niños. Enhorabuena todos.

DON CHIMINO.- En veces no quiero mirar mi Whaschat porque tengo hartísimos mensajes y si los empiezo a mirar, se me van las horas como agua y a luego ando a las carreras con todo. Pero ni modos, tengo que mirarlos tarde que temprano, asina ta uno enterado de lo que ta sucediendo en el Mundo, ¿qué tal y echan una bomba atómica y uno ni enterado? Digo, tan siquiera pa que no lo agarren a uno desaprevenido. Quiérase que no, ahora las gentes leyemos más harto que hace no mucho, unos 5 o poco más de años. En veces ta uno tan metido en el chat que ta uno mande y mande mensajes y si se pone uno a echar cotorra, tambor se va el tiempo en un santiamén. Ya le patiqué otro día que en mi celular tengo hartos chates en mi Waschat, en esos chates las gentes escriben y comparten videos y otras cosas, en unos chates más que en otros. Por eso mesmo toy teniendo broncas con la memoria de mi celular, se bajan solos tantos videos que en un dos por tres se llena en l´horita anque elimine yo hartos todos los días. En veces no tengo espacio, como ese día que me pidió mi vieja una foto con su amiga que vive en España y no tuve ni para una sola pinche fotito. Es l´hora que no me la acabo, en veces siento que con su mirada, agún todavía, me pendejea. A mi me da harta pena y nomás le digo “perdóname Puchunguita”. Adivinar cuándo se vuelvan a juntar. Por eso mero quiero tener espacio, no solo pa tomar fotos sino tambor video. Y en eso estoy por ratos, borrando fotos y videos pa que no se me llene tanto, pero, en el chat de mis amigos de la secundaria, cada día semos más y, ¡válgame el señor!, en 2 días que no pude ver el chat, se me amontonaron más de 700 mensajes, nomás en ese chat y, pa ponerme al corriente, mínimo me aviento ¡dos horas! Apenitas me toy poniendo al corriente cuando llegan más y más mensajes. Onde que hay algunos desvelados que son las 2 de la desmadrugada y áhi tan, mandándose mensajes. Por más que lo pongo en silencio, cuando llega mensaje rezumba y,con lo callada de la noche se oye clarito. Una vez le quité la vibradera pa que no rezumbara pero se me olvidó volver a poner el rezumbador y a otro día no se oyía ni se sentían las llamadas y por poco mi vieja me cuelga del palo más alto que encontrara pos me tuvo llamando a mi celular pa que juera yo por ella al mercado pues traiba el mandado y como no le contesté, tuvo que llegar en tatsi cargando una sandía de casi 10 kilos y otras dos bolsas bien repletas de frutas, verduras y otros menesteres bien pesados. Lo bueno fue que mi perrita Chisquistrisquis la ventea desde lejos a mi Puchunga y corre al portón a recibirla, eso me sirvió pa ponerme Buzo Caperuzo y corrí a recibirla pos hasta mero en ese momento me cayó el veinte que me había avisado que después de misa iría al mercado y a mi se me jue el avión y menos me enteré por la mudez total en que dejé a mi celular. Cuando se paró el tatsi frente a la casa, le abrí la puerta a mi vieja, la ayudé a bajar la sandía y las otras 2 bolsas, le pagué al del tatsi mientras ella se metía para adentro de la casa y cuando entré cargando lo mercado, nomás miré como infló la nariz y me echó una mirada intensa con sus ojos de apipisca. Ya que le expliqué por qué no oyí cuando me llamó, me asectó una cheve bien helada del sits que había yo mercado en la tienda de la esquina. Total que para que no se oiga ni zumbido, en veces, cuando de a tiro estoy muy cansado, mejor lo apago y, a buen´hora, lo priendo de nuez pa darme cuenta que, ¡otra vez ya no tengo memoria! Asina llevo ya días, borrando y borrando pa que ahiga espacio porque mi Aifon que me mequé en pagos es el de menos memoria y ni pensar que pueda yo mercarme otro más nuevo o con más memoria, ¡tan por la nubes de caros!. La chingadera con perdón de Usté de estar en tantos chates es que, en veces, se equivoca uno de chat y anda uno escribiendo cosas que lo pueden a uno comprometer. Como cuando un amigo mío que jue de mi salón, me escribió pa decirme que uno de los compañeros del chat de nuestra escuela, que apodábamos el cabeza de güevo, le caía gordo pos se le pasaba presumiendo que iba a fiestas, a bailes y hasta hacia viajes al etstranjero, pero, más la traiba contra él porque le había echo una gachada, le pidió emprestada una lana quesque porque tenía una emergencia y era l´hora, después de 3 años que agu no le daba ni un quinto, como no firmó papeles, no tenía pa comprobarle y cuando le cobró dice que se encabronó, y hasta salieron peleados a pesar de ser compadres. Eso tábamos paticando yo y él, y que escribo: “de por sí el Cabeza de güevo asina es, pide prestado y no cumple, yo le empresté un desarmador de cruz bien chingón y ¡ni sus luces que me lo devolvió” Después que escribí eso, que mando el mensaje y que sigo escribiendo “Aray, si tiene dinero pa pasearse, viera de regresar lo que le emprestamos” y seguí escribiendo “aunque lo dudo”, en eso, que me percato: ¡esos 3 últimos mensajes los mandé por equivocación!, mero, ¡al chat de la escuela! ¡Uuuta males! ¡Qué pinchi ventaneada acababa yo de hacer!, quería yo regresar el tiempo pa trás y no escribirlo o rescatar el mensaje como se hace en feis y modificarlo, pero no, en el Whaschat lo que escribes y mandas, se va y ya. Yo, al darme cuenta que la cagué, que escribo itso fapto: “como podrán ver, escribí en chat equivocado compañeros, era para el chat que tengo con unos compas, dispensen el error de dedo” Mi amigo, con el que tábamos chatiando dice que mira todos los mensajes de todos en el chat de la escuela pero que rarísimamente escribe o comparte algo, que no se pierde niuno. Cuando miró lo que escribí en el chat de la escuela, mi amigo ya no me escribió, sino que ¡me llamó a mi celular! Y que me dice: ¡Pinchi Chimi! ¡La cagaste güey! Y sí pues, ni modos, lo hecho, hecho está, espero que pocas gentes conozcan a quién le decíamos El Cabeza de Güevo, digo, no sea que se vaya a encabronar el compadre de mi amigo por balconiarlo y me quiera partir mi mandarina en gajos, onde que, además, de andar cargando guaruras, le encabronaba muchísimo que le dijieramos “cabeza de güevo”. Asina que, de puntitas, me paso a retirar, áhi nos pa l´otra, graciotas.