Ahora que acaba de pasar este 8 de marzo, la celebración por el Día Internacional de la Mujer, a todos nos lleva a reflexionar sobre este tema y por supuesto, a reconocer que, a través de la historia la mujer siempre ha estado en desventaja con respecto del hombre.

“Equidad de género”, es la mayor de las demandas que se deja escuchar y esto implica que no hay igualdad de oportunidades, de derechos y de garantías para ellas, por el simple hecho de ser mujer.

Aún en pleno siglo XXI, se pueden escuchar quejas con respecto al trato, al salario y a la confianza en el desempeño de actividades laborales que son comunes, sin importar el sexo y se sabe que les pagan menos, que se les exige más y se abusa en las palabras para denigrar, por su carácter sexual, a la mujer en el desempeño de una responsabilidad.

Es de todos conocida la anécdota de la misma Sor Juana Inés de la Cruz, de que, para acceder al conocimiento, tuvo que disfrazarse de hombre.

Desde luego, además de las oportunidades educativas, laborales y sociales, se incluyen las de participación en la política, en la que se exige, legalmente, que se abran espacios para más mujeres.

¡Vaya!, esperanzado en que no se tome a mal, recupero algunas frases como: “Tenía que ser mujer”, en situación de vialidad, al conducir un auto; sin embargo, de acuerdo con las estadísticas, el mayor porcentaje de los accidentes son provocados por hombres.

Leí en internet un texto en el que, justamente el 8 de marzo, el marido le decía a la esposa: “Amor, deja los trastes, no te canses, disfruta tu día, ven siéntate, vamos a ver la tele, mañana los lavas…”

Los comentarios están de más. Sólo es importante recordar que, efectivamente, por eso no se trata de festejar a la mujer, sino de celebrar este día porque de acuerdo con la cronología de sobre el tema, el 8 de marzo es la fecha en que la mujer decidió luchar por sus derechos y en 1975 fue reconocida por la ONU, al conmemorar la lucha de la mujer por su participación en pie de la igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.

Pero, todavía no pueden cantar victoria. Todavía se minimiza su presencia en muchos de los ámbitos y todavía son vejadas, ultrajadas, menospreciadas, violadas y vistas como objeto sexual y de servicio.

Para concluir, les comparto un texto que mi amiga Eva Ruiz Calvillo compartió en su página de Facebook y que me parece necesario compartir solamente para que no cerremos los ojos ante esta realidad, porque tenemos madre, tal vez hermanas e hijas.

“Ayer encontraron a una mujer violada y asesinada en un descampado de La Matanza. Estaba adentro de una caja de cartón, desnuda, con los pies atados y un cordón en el cuello con el que fue asfixiada. Hoy, encontraron a otra mujer, de 16 años, asesinada en Mar del Plata. Le dieron cocaína para que no se pudiera resistir. Falleció producto de las constantes violaciones y de un excesivo dolor que le provocó un paro cardíaco, después de que le introdujeran elementos por vía anal. Les pido perdón por los detalles, es que a la hora de descalificar a las mujeres organizadas no se escatiman las palabras.

Dicen que somos violentas por nuestros métodos de intervención, me pregunto en qué tipo de categorización entrarán los métodos de intervención que nos violan, nos descuartizan y nos asesinan. Parece que comparten nuestros reclamos pero no nuestra forma de visibilizarlos, porque graffitear una pared siempre es más ultrajante que meter a una mujer en una bolsa de consorcio. Ponerse en tetas en una movilización como manifestación simbólica contra estereotipos y opresiones estandarizadas no es algo digno; tenemos, para eso, lugares reservados en televisión y en campañas publicitarias para que nuestros cuerpos se expongan a cambio de ganancias. Y tenemos nuestras casas, nuestras cocinas y nuestros maridos, en caso de que queramos experimentar algún tipo de libertad.

Somos criminales por demandar que el aborto sea legal, es mucho más humano ignorar el feminicidio de estado y las mujeres desangradas en consultorios clandestinos. Están indignados por los destrozos en la vía pública y están cansados, dicen, de las exigencias ante una desigualdad que se les presenta como ficticia. Imagínense si nosotras no estamos cansadas de salir a la calle y no saber si vamos a terminar, violadas en una caja de cartón. Violencia no es graffitear una pared, ni romper un vidrio, violencia es tener miedo por ser mujer. Les pedimos disculpas por las molestias ocasionadas, es que nos están asesinando, y se nos hace urgente gritar.”

