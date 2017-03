Aumentan remesas de migrantes del 6 al 8 por ciento, revela Semai

Pese a los pronósticos en contra, las remesas de los migrantes radicados en los Estados Unidos han aumentado en un 6 u 8 por ciento, lo que equivale a unos mil 300 millones de dólares que llegan a Guerrero anualmente, de los 25 o 28 mil millones de dólares que ingresan al país, informó el titular de la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales del estado (Semai), Fabián Morales Marchán.

Luego de inaugurar junto con el alcalde de Taxco, Omar Jalil Flores Majul, la rehabilitación del plantel y comedores de la Primaria “Niño Artillero”, el funcionario habló de las mil 300 deportaciones de guerrerenses que hubo en enero en el gobierno de Donald Trump y que constituyen una cantidad menor a las realizadas la misma fecha pero del 2016 con Barak Obama.

Respecto al mes de febrero, Morales Marchán expuso que el resultado es de 860 deportaciones y la cifra es inferior a los más de mil casos de tiempo atrás, cuya diferencia estriba en la manera de cómo se dan las cosas y la incertidumbre creada por el mismo asunto y aunque es preocupante la situación en EU, pero no es tan alarmante como se aparenta.

Mencionó que las políticas inmigratorias del ex presidente norteamericano, Barak Obama, fueron más estrictas pero no se les dio la difusión necesaria y el número de expulsados fue considerable, incluso, al entonces mandatario se le conoció como el presidente de las deportaciones. Indicó que con Donald Trump no existe una orden ejecutiva al respecto y únicamente está implementando la normativa actual, pero lo ostentoso es la forma en cómo dice y hace las cosas.

Puntualizó que actualmente la gente se está yendo en menor cantidad hacia los EU, aunque en años anteriores era menor el número de guerrerenses que emigraban a ese país y son mas quienes regresan.

Fabián Morales comentó que el mayor expulsor de migrantes guerrerenses jóvenes es Acapulco y le sigue Chilpancingo y de ahí que los deportados llegan a esas dos ciudades, mientras en la Zona Norte se ha tenido una migración más antigua.

Informó que para los guerrerenses deportados de EU, el gobierno de Héctor Astudillo Flores busca apoyarlos a través de la formación de un grupo intersecretarial dentro del programa “Somos Mexicanos, Guerrero Contigo”, para que más de 22 instituciones puedan crear bolsas de trabajo hacia esas personas y se aprovechen sus capacidades y conocimientos.

En cuanto al programa 3x1 para migrantes, el titular de la Semai dijo que hasta el momento no se tienen cambios y las obras validadas se van a realizar y concluir, porque existe mucha demanda y se necesitan mayores recursos para incrementar los presupuestos del programa, aunado a la creación de clubes espejos y la organización de la gente.