Punto de Vista

La renovación del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) va hacer un espectáculo electoral, que rebasará los eventuales acuerdos cupulares que, sin duda, habrán de efectuarse. Los actores políticos saben que el movimiento de piezas los tiene que hacer con antelación, porque de no ser así, su participación no tendrá ni sentido, ni razón de ser en el ajuste del comité priista.

Hasta ahora sólo han figurado los nombres de Enrique Marroquín Pineda, Javier Cuenca Roldan, Nemesio Álvarez García, Octavio López Uriza, Pablo Hernández Aguilar y Celia Mireya Domínguez Martínez. Todos tienen derechos y trabajo, sin embargo, solo unos tienen ideologías y principios, y una mayoría solo reflejan su interés personal.

Los actores políticos que tienen interés de participar en el proceso de reestructuración del comité priista, más los que se sumen estarán dando a conocer con quien cuentan y quienes los respaldan. Esto, indica que para hacer un buen trabajo, tienen que tener el respaldo de los grupos políticos en el poder para que todos caminen por el mismo “zurco”.

Enrique Marroquín Pineda, no sólo cuenta con el respaldo del grupo figueroísta, sino también con grupos afines del gobierno estatal y municipal y Javier Cuenca Roldán con el apoyo del subsecretario de Finanzas de la Secretaria de Salud, Juan Manuel Santamaría Ramírez y Rodolfo Silva Portillo. Los dos son punta de lanza para encabezar el comité priista, uno más que el otro, de acuerdo a la presencia del grupo.

Hay otros que desean, quieren y anhelan ser considerados como Nemesio Álvarez García -quien siempre ha divagado con lo que quiere y desea-, no porque no tenga la capacidad académica, sino porque sus coqueteos fueron notorios con el PRD y de eso puede dar cuenta Óscar Díaz Bello, quien lo llevaba inicialmente como propuesta como primer síndico municipal. Octavio López Uriza es otro personaje que se mueve tras bambalinas y Pablo Hernández Aguilar, solo ha saltado a la palestra para acomodarse al final del día como siempre lo ha hecho, porque capital político no tiene.

La que si puede dar la sorpresa es la maestra Celia Mireya Martínez Domínguez, quien pudiera ser la propuesta por la ONMPRI y OMI para ocupar la cartera de secretaria general del PRI de Iguala y si es así le estaría poniendo el ejemplo a muchas mujeres priistas, porque las propias mujeres aseguran que ella si sabe trabajar.

Lo que queda claro, que la justa por la dirigencia municipal priista estará siendo disputada por Enrique Marroquín Pineda y Javier Cuenca Roldán. Los dos son buenos personajes y los dos pueden hacer un buen trabajo, sin embargo, la política es como en los partidos de futbol, todos trabajan en equipo, pero uno al final es la estrella.

Luego entonces si todos se suman en las coincidencias. Todos los que han saltado a la palestra para buscar la dirigencia priista, pudieran estar integrados, obviamente invitarán a los que tienen ideologías y principios, y los que no simplemente los dejarán fuera. En fin es un simple punto de vista.