EU no es enemigo de México: Larry Rubin

Larry Rubin, representante del partido republicano en México, consideró que los encuentros entre autoridades de ambos países han sido positivos y, eventualmente, se dará una reunión entre los mandatarios Donald Trump y Enrique Peña Nieto.

"La realidad es que Estados Unidos no es tu enemigo, Estado Unidos no es que no quiera a los mexicanos, al contrario, Estados Unidos está brazos abiertos para recibir americanos”, afirmó.

Al reunirse con alumnos de la Universidad Panamericana del área de gobierno, reconoció que la política exterior mexicana está “en buenas manos”.

Además, manifestó que sí existe voluntad política para mejorar la relación bilateral

"Estos acercamientos fueron positivos. Eventualmente se sentarán el presidente Enrique Peña Nieto y Donald Trump”, dijo.