Aprueba Congreso creación del Sistema Anticorrupción

Con 34 votos a favor, 5 abstenciones y 6 en contra, los diputados locales avalaron las disposiciones orientadas a prevenir y abatir prácticas corruptas en los servidores públicos

Chilpancingo, Gro., Marzo 10.- Con 34 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones, el Congreso local aprobó reformas a la Constitución del Estado de Guerrero, que crea el Sistema Estatal Anticorrupción.

Durante la sesión, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y algunos diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pedían que se incluyera en el dictamen la eliminación del fuero constitucional, lo que no sucedió.

A pesar de que en varias ocasiones el PRD se pronunció en el sentido de que no avalarían la iniciativa enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores en materia de anticorrupción, si no se incluía la eliminación del fuero, varios legisladores del sol azteca votaron a favor de la misma, incluída su coordinadora Erika Alcaraz Sosa.

Al fundamentar el dictamen, derivado de dos iniciativas, una propuesta por la diputada Eloísa Hernández Valle y la otra enviada por el Ejecutivo estatal, el diputado Samuel Reséndiz Peñaloza dijo que es fundamental la creación de dicho sistema, pues establece estrategias orientadas a prevenir y abatir las prácticas de corrupción que se dan entre los servidores públicos.

Refirió, a nombre de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, que los esfuerzos por combatir la corrupción en el país se han presentado de forma desordenada a partir de que fueron instaurados los primeros mecanismos de control, por ello, en el 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dijo que es necesario aprobar estas reformas a la Constitución local para dar vida al Sistema Estatal Anticorrupción y estar acorde con las leyes federales, y así mantener un verdadero sistema de rendición de cuentas que atienda las demandas en materia de combate a la corrupción.

Dichas reformas tienen también como objetivo integrar en el marco normativo local a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, de Justicia Administrativa, la transformación del órgano de fiscalización a Auditoría Superior del Estado, las contralorías internas a órganos internos de control, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre dichos órganos.

“DESCOLORIDO” SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

Previo a la votación del dictamen, los diputados se enfrascaron en un álgido debate, debido a que la reforma no previó la eliminación del fuero constitucional que impulsaron las bancadas de izquierda.

Los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Silvano Blanco Deaquino, del MC y Sebastián de la Rosa Peláez y María del Carmen Cabrera Lagunas, del PRD, pidieron replantear el sentido del dictamen.

Demandaron que se regresara a la comisión de origen y que se agregara la eliminación de la inmunidad constitucional, de lo contrario, afirmaron, el Sistema Estatal Anticorrupción estará “descolorido”.

“Es momento de demostrar que no hay intocables en Guerrero”, soltó Mejía Berdeja, quien llamó a “cerrar filas” por Guerrero. “Cada vez se aleja más el Congreso de los ciudadanos”, agregó Blanco Deaquino.

Cabrera Lagunas cuestionó el autoritarismo y soberbia de la bancada priista, al evitar el ejercicio maduro de la política, pues se negó a incorporar un elemento toral en materia de combate a la corrupción.

Mientras tanto, De la Rosa Peláez agregó que la vigencia del fuero constitucional envía un mal mensaje a la sociedad y que interpreta dicha figura legal como incentivo a la impunidad y a la corrupción.

NO CAER EN DEMAGOGIA: PRI

Por su patre, los priistas Héctor Vicario Castrejón y Cuauhtémoc Salgado Romero, así como Eduardo Cueva Ruiz del PVEM, defendieron el dictamen y propusieron que la eliminación del fuero se analice aparte como ley específica.

“El tema del desafuero es importante y lo tenemos en la mesa y lo vamos a analizar”, sostuvo Salgado Romero, quien añadió que eliminar la inmunidad constitucional podría incentivar venganzas políticas.

Por su parte, Héctor Vicario cuestionó el argumento demagógico de las bancadas de los diputados de izquierda, quienes promueven los falsos debates y el protagonismo político de sus promotores.

Aseguró que hay polémicas que generan confusión, pues abren debates que solo generan falsos iluminismos y no abordan los problemas de fondo.

Reprochó que los opositores al dictamen solamente busquen ganar espacios en los medios de comunicación.

Y defendió: “La institución del fuero es una garantía irrenunciable del proceso democrático, que se da a los servidores públicos que tienen la posibilidad de debatir contra cualquier acto que tenga un tufo de autoritarismo.

En tanto, la coordinadora del PRD en el Legislativo, Erika Alcaraz Sosa recordó que en su momento se hicieron observaciones sobre el dictamen que presentaba varias deficiencias, las cuales se atendieron de manera puntual.

Indicó que también está a favor de que el fuero desaparezca, por lo que se comprometió a mantener firme dicha bandera para que se retome en el futuro.

Finalmente, el dictamen recibió 34 votos a favor, 3 más de los que se necesitaban para alcanzar la mayoría calificada que impone la ley para su aprobación.