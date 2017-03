Monitoreo Politico

Que tal estimados lectores los saludo con mucho gusto y bueno, comentarles que el Gobernador Héctor Astudillo Flores atendiendo las necesidades de los trabajadores de Salud y siempre con la sensibilidad social y política que sea conducido en su exitosa trayectoria dentro de la administración pública, ha cumplido una vez más con un pago del que “no se tenía presupuestado” y que se tuvo que conseguir el dinero para cubrir el llamado “Bono del Gobernado” que se les entrega a los trabajadores de base de la Secretaría de Salud, el mandatario estatal demostró una vez más la gran disposición que tiene su gobierno para resolver las demandas siempre en beneficio de la base trabajadora..!! El miércoles pasado 08 de marzo del año en curso el H. Ayuntamiento de Taxco a través del Instituto Municipal de la Mujer que atinadamente dirige la Lic. Ángeles Peña con motivo de Conmemorar el Día Internacional de la Mujer llevó a cabo un evento de reconocimiento en las instalaciones de Casa Borda a Féminas que en muchos aspectos han contribuido con su trabajo diario en bien de nuestro municipio taxqueño entre algunas a mencionar se encuentra y lo digo con mucho orgullo mi madre la Profra. Rosa Hilda Romero Leyva, (una mujer sumamente luchona y cuyo valor primordial son la lealtad, la honestidad y la honradez y que dedico 46 años de su vida como catedrática en las aulas de la Escuela Primaria Federal “Juan Ruiz de Alarcón”, además 20 años más en impartir clases de música en el IMSS de este municipio Platero; de igual manera la Profra. Paz Elizabeth Adán de Jaimes quien dedicó 56 años de su vida a la Secretaría de Educación Pública; Sra. Carmelita Peralta, Sra. Yamilet Kráyem, Sra. Ma. Elena Pineda Cordero, Sra. Elena Majul Madrid, Sra. Rocío Zamora Carbajal, entre otras. Todas y cada una de las antes mencionadas han contribuido de alguna manera en bien de la sociedad de Taxco en aspectos como la educación, labor social, musical, cultural, empresarial, etc. Sabemos que las mujeres son un factor muy importante en las actividades dentro de los diversos sectores de la sociedad, el ámbito de la mujer es demasiado amplio destacando hoy en día en la política, en la cultura, en la docencia, y en múltiples disciplinas que no compete solamente al sexo masculino; dentro de nuestra historia tenemos a grandes ejemplos a seguir como lo fueron Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario por mencionar algunas. Subrayo de manera enfática que la mujer es la fiel compañera del hombre, la cual comparte todas las vicisitudes de la vida y guía primordial de la Familia. Vaya pues nuestro justo y muy bien merecido reconocimiento a todas las MUJERES no solo en el Día Internacional de la Mujer sino todos los 365 días del año Felicidades y enhorabuena; buen trabajo Ángeles Peña por tu labor al frente del Instituto municipal de la Mujer en Taxco de Alarcón que después de mucho tiempo se realiza un merecido homenaje a mujeres de Taxco por su ardua labor..!!En otro tema en días pasados falleció un mexicano que fue muy conocido en el ámbito político, social y económico, me refiero a Jesús Silva Herzog quien fuera Secretario de Hacienda, fue Secretario de Turismo, Embajador de México en España y Embajador de México en los Estados Unidos, Jesús Silva Herzog Flores fue el Secretario de Hacienda que le toco la complicada negociación de la deuda después de la nacionalización bancaria y después de la pérdida de la confianza de México en el extranjero bien valdría la pena hoy recordar su trabajo, su historia, conocer los momentos en los que intervino como embajador, como Secretario de Estado en las negociaciones con el complicado gobierno Norteamericano para poder entender un poco cuál fue la verdadera estructura nacional cual es la forma con la que México puede salir adelante con sus negociaciones con otras naciones. Son muchos los actos, son muchas las acciones que dejo el extinto Secretario de Hacienda quien por cierto a diferencia de otros políticos en su vida solamente milito en el Partido Revolucionario Institucional, la última aparición pública que realizó fue junto al entonces candidato del PRI a la presidencia de la república Enrique Peña Nieto, prácticamente es el último evento al que asiste como miembro del PRI en donde aquel gobierno manda un mensaje de certidumbre, de seriedad en los mercados internacionales y en la diplomacia. A Silva Herzog se le debe la creación de él Infonavit que hoy es una de las instituciones de mayor reconocimiento en América Latina en cuanto a la Seguridad Social y la atención de los derechos de los trabajadores no nos podíamos explicar el que muchos de los trabajadores de los obreros de quienes han construido este país puedan tener una vivienda digna sin la participación de él Infonavit, una Institución que se ha caracterizado por un manejo adecuado de los recursos de los trabajadores de los patrones un puntual manejo de los créditos; descanse en paz un mexicano que dejo un legado histórico de nacionalidad y de disciplina..!! Por otro lado el Partido Revolucionario Institucional celebró su aniversario número 88, el orador principal fue el presidente de la “recuperación” del partido el presidente de México Enrique Peña Nieto, hoy un presidente que ha realizado diversas reformas estructurales desde el inicio de su administración y que para sus adversarios políticos y aun sector de la sociedad no los ha convencido, el primer priista de la nación que así han llamado el priismo a todos los que han sido presidente de nuestro país dijo ante los seguidores de este instituto político que su partido no está dispuesto a negociar en la derrota y que va a buscar el triunfo en este 2017. Es el inicio formal de uno de los procesos electorales más atípicos que habrá enfrentado y que ha vivido este país hoy tenemos una gran lección en materia de democracia el protagonismo y el egocentrismo no tiene límites, que se habrá de librar este año el Estado de México; esta entidad federativa es la economía más poderosa de éste país, solamente ese estado aporta el 10% del Producto Interno Bruto, tiene una mayor actividad económica que cualquier otro territorio del país incluida la ciudad de México; desde ahí se puede jugar y se puede definir la forma como habrá de iniciar el proceso electoral del 2018 en donde el Partido Revolucionario Institucional buscará refrendar y conservar el gobierno que recuperó en el 2012. El registro de candidatos en el Estado de México advierte que hay una insistencia en lo mismo por parte del Partido Acción Nacional envían como candidata a gobernadora a quien fue su abanderada durante el 2012 en la ruta hacia la Presidencia de la República Josefina Vázquez Mota quien quedo en tercer lugar en el proceso electoral en el que quedo en primer lugar Enrique Peña Nieto y es por demás decirlo le ganó con un amplio porcentaje de votos, y en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador, este último ya en la actualidad sin el Partido de la Revolución Democrática a través de su nuevo partido político, MORENA va a utilizar a su propia candidata y con ella desde el tercer lugar tratará de conquistar al electorado de esa poderosa entidad Mexiquense y que son la mejor opción para gobernarlos. Los del PRD como ya es su gran y tradicional costumbre y que por esos actos los lleva a su tumba política por la disputa entre las tribus y grupos que dominan a este partido político queda la gran duda quien sería la candidata o el candidato para abanderarlos en las elecciones; como se dé este resultado en el Estado de México habrá de establecer si se dan o no alianzas y si es necesario o no pensar en un gobierno de coalición como lo planteo el homenajeado y político Sonorense Manlio Fabio Beltrones en el 2018, la baraja está en la mesa, no hay nada para nadie y bueno decirlo “la caballada se ve flaca pero ya todos arrancaron..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooooo..!!