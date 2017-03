La Campaña de Javier Saldaña

La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), se encuentra inmersa en su proceso de campaña con miras al cambio de rector por el periodo 2017–2021. La dinámica en términos generales es buena y aceptable. Sin embargo cada escuela sea esta de Nivel Medio Superior o Superior y Posgrado, han mostrado sus peculiaridades, su estilo de cómo recibir al Dr. Javier Saldaña Almazán, candidato único en la contienda universitaria.

Cada Escuela cuenta con perfiles diferentes de jóvenes de los diferentes grados de escolaridad. Hay cierta similitud en aspectos a solicitudes y peticiones de mobiliario, infraestructura, sustancias químicas para laboratorios, material didáctico, en fin, también de mejores funcionarios en la siguiente conformación de la Administración.

Donde hay unanimidad manifiesta, es el apoyo incondicional de alumnos, docentes, investigadores y extensionistas para el candidato único a rector del Dr. Javier Saldaña Almazán. Éste, se ha mostrado cauto y prudente, ha sido tolerante con dos o tres gentes que han escupido al cielo y el candidato ha pedido a sus simpatizantes que la prudencia debe caber en quienes lo apoyan, en quienes difunden las virtudes y bondades del aspirante a la rectoría por segunda ocasión.

En términos generales se percibe la aceptación, la simpatía, el apoyo y el reconocimiento de la comunidad universitaria. Solo que le han planteado al candidato algunos asuntos fáciles de gestionar y resolver.

En lo que va de su campaña, que por cierto le ha imprimido un ritmo hasta cierto punto vertiginoso; será porque a diferencia de otros procesos electorales extensos, este será de tan solo 19 días de campaña. Hay que decir y destacar el entusiasmo que los jóvenes le imprimen a la campaña, la alegría de participar en un proceso sin vicios ni presiones, menos de coacciones o amenazas. Espacios y momentos en los que los jóvenes estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores universitarios, pueden expresar sus inquietudes sean estas de carencias o mejoramiento de aspectos que han sido descuidados o simplemente no se cuenta con ellos.

Llama la atención la orientación que diera el famoso Grupo Universidad por Guerrero (GUG), que apoya al Dr. Javier Saldaña Almazán en la campaña: austeridad total. Ahora ya no se ven los miles y miles de volantes dispersos por doquier, ya no se ven los gallardetes colgados en lugares no solo universitarios sino también se hacían en espacios públicos como antaño, es más las lonas que trae para sus eventos, son las mismas que colocan en eventos y actos diferentes. Y ahí le va otra observación, en cada escuela o centro de trabajo, son los estudiante y principalmente los trabajadores quienes se cooperan para la adquisición o compra de necesidades propias de estos eventos.

La campaña del Dr. Javier Saldaña Almazán, está en curso y en excelentes condiciones ¿será porque los diferentes equipos al interior de la UAGro se han unido y entendido que la unión hace la fuerza y que las cosas salen bien y mejores, además de buena calidad?