Suspenden clases en la "Nicolás Bravo" por 32 casos de varicela

Luego de que se detectaran 32 casos de varicela en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", padres de familia y maestros determinaron suspensión de labores dos días para evitar que se siga expandiendo entre la población estudiantil.

Algunos padres de familia señalan a las autoridades del Sector Salud de hacer caso omiso ante los casos de varicela que afectan a sus hijos.

De acuerdo a los padres de familia, la problemática se inició hace varios días con el caso de al menos cinco niños y pese a que se pudieron controlar estos primeros casos, debido a que los alumnos fueron enviados a sus casas, al paso de los días más estudiantes comenzaron a tener síntomas.

Autoridades educativas y paterfamilias decidieron suspender clases jueves y viernes para evitar más contagios de niños, incluso manifestaron que este viernes, realizarán labores de limpieza para que el próximo lunes se reanuden las clases de manera normal.

El presunto brote ha alarmado a vecinos, esto, por lo rápido que se propagó, por lo que exigieron además que el Sector Salud incluya dentro del esquema de vacunación la dosis en contra de la varicela.

Finalmente los padres de familia, esperan la intervención de las autoridades de la Secretaría de Salud en los 32 casos de niños con varicela y se tomen medidas para evitar un mayor contagio.

EDUCACIÓN

PIDE INFORME A DIRECTIVOS DE LA "NICOLÁS BRAVO"

La delegada regional de los Servicios Educativos, Norma Angélica Domínguez Martínez, solicitó al personal directivo de la Escuela Primaria “Nicolás Bravo” una ficha técnica informativa que justifique la suspensión de clases para este viernes por los 32 alumnos presuntamente contagiados por varicela y así poder emitir una opinión oficial sobre lo que acontece en dicha institución.

Esto, luego de que se emitiera una alerta por el personal directivo y se pidiera a los padres hacer un aseo general en la institución a las 8 de la mañana y terminar a las 11 del mismo día, para proceder con la firma de boletas de los más de 700 alumnos de todos los grados.

En entrevista, Domínguez Martínez dijo que ella ha pedido una tarjeta informativa al personal directivo para que pueda emitir una opinión oficial. “Mañana me van a entregar la tarjeta informativa y con base a ello, podré emitir alguna declaración, de momento no tengo la información”.

“Yo no sé el tamaño del contagio, estoy solicitando la información. Mañana poder emitir una información. De momento no puedo decir nada, porque no tengo ningún fundamento, mañana voy a verificar y no me gustaría ser irresponsable al opinar sobre algo que no conozco, mañana con todo gusto, voy a opinar con base a la información que me de la institución”.

Por su parte, los padres de familia, fueron citados a las 8 de la mañana para hacer trabajos de limpieza en cada una de las aulas y terminar hasta las 11 de la mañana, para que les sea entregada la boleta de calificaciones de sus hijos.