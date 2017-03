Diego Luna presenta en Yucatán el "Corrupcionario Mexicano"

Mérida, Yucatán, Marzo 9.- El actor mexicano Diego Luna aseveró que ahora más que nunca es importante contar y difundir las historias de los miles de mexicanos que luchan por salir adelante junto con sus familias en Estados Unidos.

En una visita a esta ciudad para presentar el libro Corrupcionario Mexicano, de Alejandro Legorreta, y en el que escribió el prólogo, señaló que en el país vecino ahora hay una comunidad de mexicanos que no puede quejarse ni manifestarse.

En una conferencia de prensa que ofreció posterior a la presentación del libro y que se realizó en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán, indicó que es momento de contemplar a los connacionales, “contemplémoslos y demostrémosles que su historia sí nos importa”.

Luna planteó que afortunadamente hay una parte de Estados Unidos que no está a favor de la política migratoria que promueve el gobierno de Donald Trump.

"Me da mucha emoción que eso esté pasando porque ese es el Estados Unidos que yo quiero, con el que tengo tantas conexiones y el que llevo visitando tanto tiempo, con el que me siento cómodo y codiegon el que siento que conecto y me da gusto saber que está ahí y que está creciendo”, comentó.

Sobre el discurso del también actor mexicano Gael García Bernal en la reciente ceremonia de la entrega de los Oscar, en el que destacó que “como mexicano, como latinoamericano, como un migrante trabajador, estoy en contra de cualquier tipo de muro”, Diego Luna reiteró que festeja tal acción.

Empero aclaró que también esperaba que ese discurso hubiera generado mucho más eco y escuchar mucho más voces reflexionar sobre la situación que viven miles de mexicanos en la Unión Americana.

En la conferencia Alejandro Legorreta explicó que ese trabajo editorial es un compendio de sólo algunos términos o frases relacionadas con la corrupción, aunado a ilustraciones de moneros que se han sumado al proyecto.