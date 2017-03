Asesinan a balazos a una mujer en Acapulco

Acapulco, Gro., Marzo 9.- El cuerpo de una mujer asesinada a balazos fue localizado la mañana de este miércoles en la unidad habitacional Adolfo López Mateos, conocida como “Palomares”, en esta ciudad y puerto.

El hecho se reportó haci las 06:00 horas en la calle Colonial, atrás de una iglesia.

La infortunada mujer tenía sus manos atadas hacia atrás con un cable de teléfono celular y presentaba impactos de bala en la cabeza.

Se trató de una mujer de complexión regular, tez morena clara y aproximados 30 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla azul marino, tenis negros y playera color rosa con la siguiente leyenda: “I smile because you are my sister. I laugh because there is nothing you can do about it”.

De las actuaciones se hizo cargo el Ministerio Público del Sector Mozimba, que al término envió el cadáver en calidad de desconocido a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, y a la espera de que sea identificada y reclamada.