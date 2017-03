Dramático campeonato

Linces se quedó con la corona al imponerse 46-44 a la quinteta de Unión, en la final de Segunda Femenil

Iguala, Gro., Marzo 9.- Intenso y con mucha emoción fue como resultó el partido que protagonizaron las escuadras de Linces y Unión en la gran final de Segunda Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, en donde con un par de tiros de línea y una canasta con valor de dos puntos le dieron la puntilla final a un marcador que se escribió 46-44 en favor de las “felinas” y que tuvo al filo de la butaca al público.

El primer periodo del encuentro tuvo un buen trabajo defensivo por parte de ambas escuadras, esto provocó que cayeran pocos puntos en los tableros; Unión por medio de tiros de línea encontró el mejor antídoto para hacer daño, pero Linces no se quiso quedar atrás y gracias a un par de pelotas ganadas bajo el tablero y tener efectividad en la línea, logró llevarse el triunfo parcial por 9-6.

Para el segundo periodo Unión ya no quiso más sorpresas y logró meter presión en cada uno de sus embates; Linces respondió pero no pudo evitar caer en esta escena con parcial de 23-22, que dejaba todo con drama para el tercer capítulo.

En este cuarto las chicas de Linces mejoraron notablemente su trabajo defensivo, esta situación las llevo a sacar una ligera ventaja sobre el conjunto “violeta”, el cual sólo pudo anotar 2 puntos y al termino de 30 minutos el marcador decía que Linces ya ganaba 31-25.

En el último momento de esta batalla ambos conjuntos no se guardaron nada y salieron con todo a buscar el tablero de su rival, este frenesí provocó que recibieran muchos puntos y al final de la contienda Linces supo hacer de las suyas para coronarse al ganar 46-44 a una quinteta que cayó de cara al sol.

Al término del partido, la directiva de la Liga del Valle de Iguala otorgó el premio económico a los conjuntos finalistas que brindaron uno de los partidos más recordados de las últimas ediciones.