En jaque, instituciones de seguridad por el crimen

Iguala, Gro., Marzo 8.-Luego de afirmar que la violencia que persiste en Guerrero representa un desfíoa para las autoridades de los tres niveles de gobierno, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia reconoció que loas instituciones de seguridad están en “jaque” ante el incremento de los hechos violentos y asesinatos.

Dijo que en los últimos 4 días, se han registrado más de 30 homicidios dolosos en el estado, lo que alarma y pone en alerta a los gobiernos estatal y federal, a través de las distintas corporaciones de seguridad, que diariamente luchan para combatir esta grave situación que está ocurriendo en la entidad.

Álvarez Heredia señaló que desafortunadamente esta oleada de violencia sigue siendo derivado del enfrentamiento que existe entre las bandas delictivas que se disputan el control de territorio.

“Algo grave que estamos observando en Chilpancingo, es que se está dando un enfrentamiento sin cuartel irracional con un uso extremo de la violencia, donde en los últimos días los distintos grupos delictivos arrojan a sus víctimas a la calle destazados y en bolsas, para hacerse notar y que el grupo contrario note su fuerza y su poder por ello recurren al uso extremo, irracional y cruel de la violencia, lo que es muy lamentable”.

Sin embargo, el vocero puntualizó que hasta el momento no se ha registrado ninguna situación que comprometa la seguridad de los ciudadanos que no se dedican a actividades ilícitas, “la gran mayoría de los delitos que estamos observando son de personas que de alguna manera tenían alguna actividad delictiva y por ello estas ejecuciones, se está viviendo una limpia entre grupos delictivos asesinando a personas que están relacionadas con la siembra, trasiego y venta de droga principalmente en el municipio de Chilpancingo y Acapulco”.

Dijo que las diversas corporaciones de seguridad federal y estatal a diario mantienen una lucha constante para proteger a los ciudadanos y que puedan continuar sus actividades de manera normal sin ser afectados ante esta confrontación de los grupos delictivos en Guerrero.

Roberto Álvarez dio a conocer que hoy se realizará una sesión del Grupo de Coordinación Guerrero, a fin de analizar esta oleada de violencia y tomar decisiones con el propósito de reorientar la estrategia de seguridad y fortalecerla frente a lo que se está viviendo en estos momentos, “se tomarán decisiones importantes, sobre todo en los municipios de Acapulco, Chilpancingo e Iguala”.

Enfatizo que el gobierno del estado no está rebasado porque hay una estrategia para mantener la seguridad, pero sí significa un desafío constante y permanente para las autoridades federales y estatales en materia de seguridad, lo que los grupos delincuenciales están realizando en estos momentos en diferentes partes del estado.

“No podemos negar ni minimizar este grave problema de la violencia, pero sí podemos decir que ante tal situación existe un trabajo decidido, permanente y consistente de las corporaciones encargadas de la seguridad para combatirlo”.

Finalmente, el funcionario estatal reconoció el trabajo que ha realizado la Policía Estatal, a pesar de las limitaciones que tienen, es consistente, heroico y decidido en contra de la delincuencia, pero lamentó que actualmente en las Policías Municipales se tiene un gran “hoyo”, el cual se tiene que llenar y para ello, el gobierno del estado ya está trabajando.

La violencia en Guerrero no disminuye, pese a los “grandes esfuerzos” que hacen los tres niveles de gobierno, dijo la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local.

Destacó la implementación de acciones y estrategias conjuntas de seguridad pública en los municipios con mayor incidencia delictiva, las cuales contrastan con los hechos violentos de las últimas semanas.

La también coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI se negó a opinar cuando se le preguntó si las instituciones han sido rebasadas por la delincuencia organizada y si las autoridades están coludidas con estos grupos.

“No pudiera decir eso”, contestó a los dos cuestionamientos. Pero resaltó que ha visto más activas a las Policías federal y estatal, incluso con mayor presencia, “sin embargo, seguimos teniendo problemas”, sostuvo Añorve Ocampo.

Sobre el repunte de la violencia en Chilpancingo, comentó que “es grave, no quiero decir que no estén actuando (los cuerpos policiacos), yo los he visto, están implementando acciones oportunas, sin embargo, no baja (la violencia), de verdad es preocupante”.

Flor Añorve dijo que el 24 de febrero se reunieron autoridades de los tres niveles de gobierno para atender la violencia que se desató en el municipio de Taxco, por lo cual se han implementado patrullajes con motocicletas en los callejones de aquella ciudad.

Pero insistió: “Están haciendo muchas acciones, aunque a veces no se vea que mejore la situación de violencia” y comentó que en esas reuniones las autoridades acuerdan operativos dependiendo las características de cada municipio.

A pesar de las decisiones y acciones que toman las personas responsables de la seguridad, lamentablemente no ha bajado la violencia como se espera. De verdad veo actuar, (veo) nuevas estrategias y que hacen muchas cosas, y aun así tenemos este problema, insistió la diputada.