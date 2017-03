Frank en su tinta

ESTÁN fallando “las orejas” del secretario de Gobernación en Guerrero. El lunes en Acapulco, durante la inauguración del puente que concluye el Plan Nuevo Guerrero, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que “han disminuido 60% en los últimos tres meses homicidios dolosos en Acapulco”. O está hablando de otro Acapulco, o definitivamente sus servicios de Inteligencia ya no funcionan, porque la realidad en el puerto es otra, distinta totalmente a la que percibe el más fuerte aspirante del PRI a la candidatura por la Presidencia de la República. Tal vez Osorio Chong no quiere manchar con sangre de Guerrero su camino a la candidatura tricolor………. ESTE miércoles se conmemora (no se festeja) el Día Internacional de la Mujer, fecha que refiere la participación histórica de las mujeres como artífices del desarrollo de la sociedad y se reafirma la plena participación de la mujer, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica, social y cultural. En la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en agosto de 1910, las delegadas norteamericanas Lena Morrow Lewis y May Wood presentaron la moción de celebrar en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue aprobada, pero durante algunos años tal evento se conmemoraría en varios países en diferentes fechas. La historia más extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton de Nueva York en un incendio provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se reconocen como antecedente las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de 1957, en Nueva York. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la Organización de la Naciones Unidas ha contribuido a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. En 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, continuando con la tradición de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo…….POR CIERTO, en México hay 61.4 millones de mujeres que representan más de la mitad de la población nacional, de las cuales, 20.8 millones de mujeres de 15 años y más forman parte de la población económicamente activa, siendo la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Baja California Sur y Quintana Roo, las entidades que cuentan con el mayor número de mujeres……….. EN GUERRERO, pese a que el empleo en las mujeres ha crecido a un mayor ritmo que en los hombres en las últimas dos décadas, la participación femenina continúa siendo menor a la masculina, de acuerdo a los datos de la Encuesta Intercensal, realizada por el INEGI, donde se demuestra que 77 de cada 100 hombres de 15 y más años pertenece a la población económicamente activa……… SIMPLE dato: La tarde de este martes fue despedido en un panteón particular el amigo Fernando Cortines Gaona, fundador y director general de Diario de Iguala, luego de una misa en la Iglesia de San Francisco de Asís. Fernando se adelantó en el camino que todos seguiremos algún día. Descanse en paz y condolencias para la familia……… PUNTO.