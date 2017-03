Revista de la semana

El hecho parece incidental y, en efecto, lo es, pero en estos momentos en que México enfrenta unos de los desafíos más graves de su historia, la imagen de la enorme bandera monumental en el Campo Marte, rompiéndose en el momento en que la izaban en presencia del presidente Enrique Peña Nieto, justo en el Día de la Bandera, parece un mal presagio, una señal de la situación que priva en el país, en cuanto que las autoridades federales parecen divorciadas de la sociedad civil y por otro lado, no saben cómo actuar con Estados Unidos ante la actitud agresiva y hostil de su presidente Donald Trump.

Una sociedad, no sólo menospreciada, sino dividida, impotente, enfadada de sus políticos por lo que intenta mandar un mensaje reprobando la actitud del fascista del Norte, mientras el gobierno mexicano abatido y que despliega una estrategia unilateral, temerosa y lo peor, sin consenso social, basado más en el incipiente criterio de un vicepresidente, como de hecho lo es Luis Videgaray, que en la del presidente constitucional.

La designación de Luis Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores es una muestra más de que el Grupo político que nos gobierna es una casta de “cuates” que ha perdido todo sentido de la política y de la dignidad.

A ese señor, que se parece a López Obrador en lo charlatán, con la diferencia de que éste se expresa pausadamente, mientras aquel lo hace de prisa, se debe el que las finanzas federales anden por los suelos: endeudó al país a más no poder, no le dio orden al gasto y prácticamente propició las malversaciones de los exgobernadores escondidos. Me decía mi maestro Carlos Alvear, cuando uno hace un señalamiento debe uno probarlo. Por eso, en cuanto a lo de charlatán, preciso que la semana pasada Videgaray afirmó que los asuntos con los Estados Unidos van por buen camino y al día siguiente declaró que no va a permitir se amenace nuestra soberanía. Entonces, no van por tan buen camino.

El hecho de que el republicano haya llegado a la silla presidencial no aminora en modo alguno la grave culpa de Videgaray, a quien nada puede salvar de la ignominia en que incurrió; además de que de nada sirvió traerlo, quizá sólo haberle restado votos a Hillary.

Todavía más, el absoluto desconocimiento que el personaje tiene de esa importante dependencia, ignorancia confesada por él mismo lo descalifica en el momento para ocupar el elevado cargo que ahora anda paseando por medio mundo para llamar la atención, pues nada positivo se ha visto.

Da la impresión de que Peña Nieto lo está encaminado para que lo suceda, pero, en estos tiempos, no va a ser fácil.

El martes de la semana pasada advertíamos como el canciller seguía con la “manga ancha” y el enorme poder que le ha concedido el presidente, pues el Senado no tuvo la capacidad y la dignidad de romper con la complacencia de una oposición a modo y erigirse en el contrapeso real con el que, en teoría, debieran contar los ciudadanos para evitar que un solo hombre, por más poderoso que sea, defina con sus decisiones o acuerdos, el tipo de relación que tendremos con el gobierno de Trump. El hombre se mostró arrogante y preguntamos ¿no se le vio salir con aire de sorna?

Pero, más allá de eso, el gobierno de Peña no está siendo claro ni transparente con los mexicanos; nunca quiso dar a conocer la plática que sostuvo con Trump, en la cual, supuestamente, lo amenazó con enviar al ejército estadounidense, como tampoco informó sobre qué acuerdos tomaron con los dos visitantes a los que recibieron con todo el protocolo diplomático, justo en los días en que el gobierno del vecino país del Norte aumentó la persecución y la política racista y autoritaria en la detención y deportación de indocumentados de origen mexicano.

Para decirlo tan gráficamente como la bandera rota que al izarse en el Campo Marte el 24 de febrero pasado: el presidente, ante la brutalidad de Trump, no le ha quedado más que aceptar que Videgaray le ha ido de la “Trumpada” y por ello a él no le queda más que poner la otra mejilla.