Joaquín Cosío le sonríe al futuro

El actor mexicano Joaquín Cosío, quien ha participado en películas de la industria hollywoodense como Quantum 007 y El llanero solitario, afirmó que prefiere las historias mexicanas que reflejan su realidad.

Tras la queja de discriminación de algunos actores mexicanos para trabajar en Estados Unidos, difundida en redes sociales, Cosío aseveró que no se ha enfrentado al rechazo y que continuará haciendo audiciones en el país vecino, siempre y cuando las condiciones políticas y sociales así se lo permitan. Aunque tampoco le es indispensable.

“Me siguen considerando, hay invitaciones y estamos en eso, aunque la televisión me ha absorbido por el momento.

Nunca he tenido un solo problema.

Es muy difícil trabajar en otro país y en otro idioma.

Quedarte en un casting es casi de suerte y azar, porque estamos hablando de la principal industria del mundo.

“He tenido una suerte de la que yo mismo me asombro.

He podido estar en proyectos de gran envergadura. Sin embargo, ahora las condiciones han cambiado y se han vuelto muy adversas. Tenemos que revisar qué ocurre y qué va a pasar, porque el discurso de odio del Presidente estadunidense es peligroso. Hay que estar alertas".

“De cualquier manera, las historias que me han interesado siempre son las mías, las de mi país. Trabajas en Estados Unidos porque te invitan, porque hay proyectos y finalmente con cualquier oferta de trabajo aprendes y es una experiencia, pero no me pasaría nada si dejo de hacer cine allá.

Los últimos dos años, Joaquín Cosío dedicó gran parte de su trabajo a la pantalla chica a través de series como Sr. Ávila, The Strain, Blue Demon y Las buchonas. Sin embargo, el llamado del teatro entusiasma nuevamente al actor, quien protagonizará la más reciente obra escrita por el mexicano Juan Villoro, La desobediencia de Marte.

Así lo reveló el conocido Cochiloco o Mascarita, por el apodo de tales personajes cinematográficos, al acompañar a su esposa, la productora teatral Martha Sheyla Flores —una de las cinco hijas del finado comediante Tony Flores— durante el inicio de temporada de la obra Felices.

“Tengo bastante rato sin hacer teatro. Me he dedicado a hacer cine y televisión últimamente, pero hay un proyecto que llevaremos a cabo para agosto en el Teatro Helénico; una obra que dirigirá Tony Castro, con un texto de Juan Villoro, producido por Claudio Sodi.

“Es un texto precioso. Tiene dos momentos importantes.

Plantea una época y habla de astronomía. Ocurre entre un astrónomo viejo y uno joven. Hay una ruptura muy interesante y una discusión emocionante sobre la familia y la relación entre padre e hijo”, detalló.