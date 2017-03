Asus 61 años recién cumplidos, Bryan Cranston podría revivir a su icónico personaje de Walter White, en la laureada serie de televisión de AMC, Breaking Bad, para el spin-off de la misma Better Call Saul, según lo reveló recientemente el actor californiano, quien además protagonizará el remake hollywoodense de la cinta francesa Intouchables.

El histrión que salió del anonimato como ejemplar padre de familia en la serie de comedia Malcolm In The Middle, de 2000 a 2006, está dispuesto a volvera encarnar el rol que lo cubrió de gloria durante cinco temporadas (2008-2013) del genial químico frustrado Walter White convertido en el traficate de metanfetamina Heisenberg.

“Realmente creo que sería divertido, pero no me han contactado. Sé que Vince (Gilligan, creador de ‘Breaking Bad’) no haría nada que pudiera dañar su obra para la que ha trabajado muy duro , especialmente por una elección de reparto.