Miguel Díaz-Canel, favorito para seguir con el legado de la Revolución Cubana

La cuenta regresiva para que Raúl Castro deje el poder en Cuba ya comenzó y su gobierno de 10 años debe culminar en febrero del 2018. A pesar de que falta un año para este suceso histórico, especialistas y medios cubanos ya colocan a Miguel Díaz-Canel, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, como el favorito e inminente sucesor del aún mandatario y sobre el que el Partido Comunista Cubano (PCC) ya tiene echada las cartas para que dé continuidad al legado de la Revolución Cubana.

A 11 meses de distancia para que se concrete el fin de más de medio siglo del poder en manos de los hermanos Fidel (ya fallecido) y Raúl Castro, la cúpula del PCC ya eliminó de su lista de candidatos a seis aspirantes, a pesar de su historial militar, comunión con los ideales de la revolución y por su lealtad al partido y a los hermanos Castro.

En la lista de los aspirantes figura en primera línea y como el favorito de Raúl Castro y de la mayoría de la cúpula comunista Miguel Díaz-Canel, de 56 años, un ingeniero electrónico que en 2013 fue nombrado por el aún jefe de Estado como primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

CARISMA. Díaz-Canel es la cara opuesta de lo que siempre ha representado el socialismo cubano, ya que según medios locales como el portal martinoticias.com, es un hombre sencillo, no abusa de la oratoria y tampoco destaca por ser muy carismático. Viste jeans o traje, no uniforme militar, además de que él no combatió en la revolución junto a Fidel ni a Raúl. Está a favor de una mayor apertura hacia la tecnología y el Internet en la isla.

Información del periódico estadunidense El Nuevo Herald, señala que disidentes cubanos, tanto en la isla como en el exilio en Miami, confían en que realmente se dé un cambio total en el régimen, aunque consideran que la anunciada sucesión es parte de una maniobra bien montada por el gobierno comunista sobre una falsa apertura hacia la democracia.