Gran coronación

Chilakiles llega a la cúspide tras derrotar 55-31 a Jumpers, en la final de Veteranos

Iguala, Gro., Marzo 8.- Con saldo positivo fue como terminó Chilakiles su estadía en el torneo de Veteranos Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que le puso la cereza al pastel derrotando en la final a Jumpers con marcador de 55-31 que dejó en claro quién llevo las riendas de este certamen en el que siempre se caracterizó por su efectividad en cada uno de sus cotejos.

El arranque del duelo fue un choque de trenes, la encomienda de buscar la ventaja resultó vital para ambos conjuntos que no paraban de intentarlo con tiros de media distancia y la búsqueda de rebotes bajo la tabla y al término del primer episodio la ventaja terminó por inclinarse para la causa de Chilakiles con parcial de 12-10.

En el segundo periodo una vez más la ofensiva de Chilakiles hizo de las suyas para incrementar su ventaja que fue subiendo como la espuma y tras una buena demostración por parte de su gente de ofensiva, el 25-17 fue una muestra clara del potencial que llevaba el conjunto “tricolor” en cada embate que tuvo durante los dos primeros momentos.

La debacle de Jumpers se agravó cada vez más en el tercer momento de la contienda, sus rompimientos no lograban llegar a su objetivo, así como sus disparos; en contraparte, Chilakiles poco a poco fue labrando su ventaja que ya no perdió en el resto del partido y cuando el reloj marcó 30 minutos de juego la pizarra decía 41-21.

Para la última llamada a la cancha sólo fue cuestión de que los minutos transcurrieran para que se gestara el triunfo de Chilakiles con un 60-40 que dio muestra clara de todo su potencial en este duelo que coronó su campaña casi perfecta.

Al término del cotejo, la directiva de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala entregó a cada uno de los dos finalistas el premio económico acordado cuando iniciaron su gestión.