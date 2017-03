Ofrece Javier Saldaña becas y pase automático a los mejores alumnos

Acapulco, Gro., Marzo 7.- El candidato a rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), por un periodo de cuatro años más (2017-2021), pues busca relegirse, Javier Saldaña Almazán le ofreció 70 becas y pases directos a los alumnos que finalicen sus estudios con los mejores promedios en la Preparatoria No. 7, en Acapulco.

En su cuarto día de campaña, Saldaña fue recibido en ese plantel con música de chile frito, gritos y algarabía del alumnado de esa preparatoria.

Durante su discurso, el candidato a rector estableció compromisos, entre ellos otorgarles pase directo a los egresados con las mejores calificaciones a las distintas Unidades Académicas de la UAGro.

“Daremos 70 becas y pase directo a la universidad, sin previo examen a los mejores promedios. Es algo que me van a criticar pero bien vale la pena para los que confiaron en la Universidad, para que tengamos obviamente la mano extendida para los jóvenes de preparatoria”.

“Para que sigan con nosotros en nuestras carreras dentro de la Universidad y para que sigan disfrutando de nuestras casas de estudiantes y nuestros comedores”, dijo Saldaña Almazán.

Agregó que para los universitarios que desean estudiar en otros municipios, como Iguala, Taxco, Chilpancingo y la región de la Tierra Caliente, se les otorgarán apoyos para asistirse en comedores comunitarios y casas de estudiantes.

Por último, Saldaña Almazán pidió a los jóvenes no desertar de sus estudios en nivel preparatoria y seguir en la universidad.

“Tendrán todo el apoyo para que continúen. Es un compromiso que se tiene con la sociedad y sobre todo con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero”, apuntó.