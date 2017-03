Entrega Robell Urióstegui 30 mil pesos para dos aulas en Tehuixtla

El presidente municipal de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, entregó la cantidad de 30 mil pesos en manos del comisario municipal de la localidad de Tehuixtla, que servirán para avanzar con la terminación en la construcción de 2 aulas de lo que será el Centro de Educación Media Superior a Distancia, Edusat 043 (tele bachillerato).

Para lograr el objetivo habrá suma de esfuerzos, pues la empresa minera Peñoles estará aportando el material de construcción y los 30 mil pesos entregados por el presidente serán para el pago de la mano de obra.

Este día lunes por la mañana, a petición de los maestros y padres de familia, en compañía de su esposa, Susana Paola Juárez Gómez, el edil perredista visitó la comunidad constituyéndose en el lugar donde se finca el tele bachillerato, y donde fue recibido por un buen número de ciudadanos encabezados por el comisario municipal, por la directora escolar, Aleidi Cristal Zagal, así como también por el total de los alumnos.

El inmueble hasta el momento registra un avance de construcción de un 25%, pues por falta de recursos económicos no se había podido continuar; sin embargo, con la ayuda que entregó Urióstegui Patiño, el edificio estará listo en unos días terminado hasta la etapa de cadenas de carga, y donde quedará pendiente el tema de la loza o techumbre con concreto.

Por voz de la directora se conoció que con anterioridad el presidente municipal ya había ofrecido su ayuda para avanzar con la construcción del inmueble, si le hubieran tomado la palabra las aulas ya estarían albergando a los alumnos; sin embargo-anotó- no fue tomado en cuenta porque en ese entonces “cierto candidato que quería ser presidente” había ofrecido ayudar en esto, “lamentablemente hubo fallas, no nos cumplió, no tiene palabra”, dijo.

La directora de Tele-bachillerato señaló que cuando esté terminado el edificio albergará a cerca de 80 estudiantes tanto del pueblo como también de las comunidades cercanas, dijo sentirse agradecida por el apoyo de la autoridad municipal, además muy contenta por la atención del presidente.

Bajo este concepto, el Lic. Robell Urióstegui agradeció el recibimiento que le hicieran los jóvenes de la comunidad, ya que en todo momento observó el entusiasmo de aprender y querer superarse, quien considerando esta inquietud y sabiendo que la educación es el único medio de progreso y desarrollo, en presencia de los ciudadanos hizo entrega de 30 mil pesos que depositó en manos del comisario Laurencio Martínez Armenta.