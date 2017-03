Durante la gira que realizó el Gobernador Héctor Astudillo Flores, con el Secretario de Turismo Enrique de la Madrid, los reporteros entrevistaron al mandatario estatal sobre diversos temas, incluyendo lo que opina acerca de la versión que vincula a los políticos con el narcotráfico. Su respuesta fue contundente en el sentido de que este tipo de declaraciones como las que hace el Obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, se volverán una moda rumbo al 2018.

En efecto, con los tiempos electorales ya muy cercanos, será fácil que los partidos y candidatos señalen a sus contrincantes de estar ligados con el narco para desprestigiarlos y bajarles votos. Esta versión, muy difundida por el Obispo Rangel no carece por completo de tener razón, desde luego. Existen en efecto muchos políticos, alcaldes, diputados etc., que de grado o por fuerza pueden tener vínculos con cárteles de la delincuencia organizada; pero no es el caso de todos.

La gran mayoría de nuestra clase política estatal nunca ha buscado algún tipo de relación con este tipo de “amigos” y si alguien afirma lo contrario, debe presentar pruebas, no como lo hace a la ligera el Obispo Salvador Rangel, quien busca desprestigiar a todos los políticos, quienes también pueden decir que los obispos católicos tienen nexos con la mafia.

El Obispo Salvador Rangel se hizo notorio cuando pidió públicamente que el gobierno negociara e hiciera pactos con las bandas del narco para que se termine la violencia. La preguntas serían: ¿Estaría dispuesto el Obispo a ser el mediador para este tipo de negociaciones? ¿Durante su estancia en la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, se hizo amigo de los grandes jefes de la mafia y por eso puede ser él interlocutor?

Es cierto que la guerra entre los cárteles está muy fuerte en Guerrero, por el control de la goma de opio que producen nuestros campesinos; esto ha generado un ambiente de muchos asesinatos, especialmente en Iguala, Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, que forman la salida principal de la droga y con Acapulco son centros de narcomenudeo; pero resulta hasta cierto punto irresponsable, que personajes protagónicos como el Obispo Salvador Rangel, hablen a la ligera y enturbien más el agua, sin aportar prueba alguna de lo que se afirma.

Cabe por otra parte, felicitar al gobierno por el respeto absoluto que le tiene a las declaraciones del Obispo de Chilpancingo, quien hace uso pleno de su libertad de expresión, pese a que la Arquidiócesis Primaria de México critica que se prohíba en la actualidad a los ministros religiosos: el derecho a la asociación, a la opinión, a la adquisición de medios de comunicación, o a la objeción de conciencia para quienes discrepan con las leyes del país.

TRABAJO QUE SE DEBE COMENTAR.

Tres eventos de gran importancia para el Estado de Guerrero y en especial para nuestro bello puerto de Acapulco, encabezó el Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores, el pasado fin de semana. Todos sabemos el gran éxito que tuvo la edición 24 del torneo Abierto Mexicano de Tenis, que con la presencia de los mejores exponentes del mundo que brillan en este deporte, le dio una gran difusión internacional a nuestro puerto.

Posteriormente, el Gobernador acompañado por el Secretario federal de Turismo, Enrique De La Madrid Cordero, realizaron una gira para supervisar diversas obras que se están construyendo en Acapulco, como el Macrotúnel, la Tirolesa, que se será la más grande del mundo, así como el puente de Lomas de Chapultepec. El funcionario federal destacó la importancia internacional que tendrá el ya cercano Tianguis Turístico 2017, donde van a participar 85 países, así como la Convención Nacional Bancaria.

Ayer, el gobernador Astudillo Flores recibió la visita del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio; del Secretario de Comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza y la titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga. El objetivo principal de esta representación federal, fue la inauguración del puente Barra Vieja-Las Lomas, que tuvo una inversión de casi 800 millones de pesos, tiene una longitud de 470 metros y permitirá conectar a Acapulco con la Costa Chica. Fue sin duda una jornada de resultados.

IEEAG; IMPORTANTE PROMOCIÓN.

El Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos (IEEJAG), que dirige el Doctor Jorge Salgado Parra, arrancó de lleno sus trabajos para alfabetizar y apoyar a los jóvenes y adultos guerrerenses. El programa para certificación promueve que si se tienen quince años cumplidos en adelante y desean estudiar o terminar en tres áreas: Alfabetización, Primaria o Secundaria, el Instituto les ofrece estudiar en diferentes modalidades, y en forma totalmente gratuita, pueden obtener su Certificado oficial de la SEP.

Quienes aspiren a cursar estos programas, solo deben acercarse a las oficinas del IEEJAG, llevando como documentación: para Alfabetización: copias de acta de nacimiento, CURP y fotos tamaño infantil; Primaria: copias de acta de nacimiento, CURP y fotografías tamaño infantil; Secundaria: copias de acta de nacimiento, CURP, Certificado de Primaria y fotos tamaño infantil b/n.

