Frank en su tinta

LLEGÓ por Inbox: “Estimado Frank, ¿por qué afirmas que el PRI no está muerto, si todos los mexicanos lo aborrecemos por sus Reformas llamadas estructurales en contra del pueblo? Por ese motivo en las elecciones del año 2018 votaremos por un cambo verdadero, pues el PRI solamente representa corrupción por donde quiera que se le mire. Claro que (el PRI) está muerto desde ahorita porque sus corruptelas lo llevaron a la tumba y no queda más que contar los días para echarle el último puño de tierra. Atentamente: Tu lector de siempre: Fernando Salgado del Moral”……… RESPUESTA: Claro que el PRI no está muerto. Lo escribí bien: Está noqueado por la Casablanca, por el gasolinazo, por el Chapo, por los 43, por la Reforma Educativa, por Donald Trump, pero no muerto. El PRI tiene algo muy importante para todo partido político al momento de la jornada electoral, el día de la elección: Estructura. Los priistas les llaman comités seccionales y, aunque algunos ya se malearon (no se mueven si no hay dinero), siguen funcionando en la colonia y en la comunidad más apartada. Dice el clásico: “Aun en el pueblo más apartado encuentras una tienda donde venden Coca-cola con gansitos, una Iglesia y cuando menos una familia priista”. Y esa familia priista es parte de una estructura que el PRI sabe mover muy bien el día de la elección. Con “Operación Tamal”, con “Carrusel”, con “Acarreos”, como sea, pero se mueve. Conste que no estoy escribiendo que esas prácticas sean buenas, pero en muchos lados le siguen funcionando al PRI, incluso han sido copiadas por otros partidos, pero no les dan los mismos resultados. Una estructura electoral es difícil de mantener económica y políticamente, y ésto solamente lo hacen los llamados partidos grandes. Hay quienes han soñado con ganar de manera independiente (candidatos y partidos pequeños), pero se dan de topes cuando se dan cuenta que el día de la elección no tienen quién cuide la casilla, quién acarree a la gente (movilizar, le llaman ahora), quién lleve las tortas, quién sea rutero, quién coordine el conteo de votos, quién defienda el voto y presente denuncia (área jurídica), etcétera. Por eso la importancia de una estructura electoral y el PRI la tiene. Por eso no está muerto. Además, también va a depender de las estructuras que integren los demás partidos y candidatos, porque puede ocurrir lo del 2006 con Andrés Manuel López Obrador, quien hizo una estructura paralela a la del PRD y salieron peleados, debido a que los integrantes de la estructura de AMLO se sentían paridos por López Obrador y los perredistas se sintieron menos y se alejaron. Resultado: La derrota, porque los paridos por Obrador no conocían el territorio electoral que ya conocían muy bien los perredistas……… LA PRESIDENTA del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, Marisela Reyes Reyes, negó que haya nepotismo en el IEPC, a pesar de que allí trabajan su esposo, la esposa del consejero René Vargas y una sobrina de la consejera Alma Delia Eugenio Alcaraz. Marisela Reyes afirmó que los empleados electorales ya trabajaban en el IEPC cuando ellos llegaron como consejeros. ¿Será?........... SIMPLE dato: La Comisión Reguladora de Energía determinó que este martes el litro de gasolina Magna cueste 15.90; la Premium 17.70 y el Diésel 16.95, es decir, todos bajan dos centavos. Hay que recordar que los precios de los combustibles suben y bajan todos los días, dependiendo del precio internacional del petróleo, aunque para este martes tocó que bajaran…… PUNTO.