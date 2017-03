Endereza el camino

Campo Agrícola volvió a ganar en el Clausura 2017, tras imponerse 2-0 al Internacional

Iguala, Gro., Marzo 7.- Luego de pasar una dura tempestad, Campo Agrícola volvió a caminar firme en el torneo de Juvenil “A”, esto fue una realidad al imponerse 2-0 al Internacional en acciones de la jornada 8 del Clausura 2017, ya que con esto llegó a 10 puntos que lo hacen soñar con estar entre los invitados para estar en la fiesta de este certamen que comienzan a entrar en su etapa más emocionante.

Campo Agrícola salió a comerse la pelota con tal de hacer daño, esa intensidad que le imprimió le trajo sorprender en el marcador con el gol de José Melquiades al minuto 8, el tanto le dio confianza a los “guindas” para buscar el segundo, mientrasn que a la oncena “roja” no le quedó de otra más que arriesgar para emparejar esta misión que poco a poco se les fue complicando.

Para el segundo tiempo pese a que el Internacional buscó a toda costa el empate, no logró hacer daño y para no variar, un resquicio de su defensiva le permitió al Campo Agrícola llegar al segundo gol con el tanto de Francisco Ortega al 52 de tiempo corrido; en el resto del encuentro ya no hubo movimiento en el marcador, que finalmente se detuvo en 2-0 el cual le da oxígeno puro a los “maiceros”.

En otros resultados de esta jornada, Cesvi Universidad volvió a la victoria luego de un duro trajín y para esta ocasión goleó 7-1 al San Nicolás; Cañeros sigue por el sendero del triunfo con el 3-1 que le endosó al Barcelona; Real Indepependencia-Catrejón sigue encendido y en esta ocasión lo dejó de manifiesto al vencer 7-0 al Deportivo San José; Lobos Iguala derrotó 6-1 al Real Jaguares; San Nicolás FC y Surianos de Iguala empataron a 3 goles; el duelo entre San Juan y Preventivos no se llevó a cabo por falta de silbante.