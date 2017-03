La corona tiene dueña

La quinteta de Five no se guardó nada para obtener el campeonato de Primera Femenil, luego de imponerse 35-21 al equipo Mavs en la final

Iguala, Gro., Marzo 7.- Una vez más la corona de la categoría de Primera Femenil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, tendrá en el conjunto de Five a su dueña, ya que en este 2017 esta escuadra tuvo que meter el pie en el acelerador para llevarse el campeonato al derrotar con pizarra de 30-21 a un Mavs enjundioso que trató de regresar en la parte final pero no anduvo fino en su puntería.

Tras poner el balón en el aire el silbante, hubo momentos llenos de adrenalina por parte de ambos conjuntos, una serie de tiros de linea y un enceste de tres puntos fueron el antídoto perfecto para que Five se enfilara a ganar el primer episodio con parcial de 10-7.

En el segundo llamado a la cancha llegó una reacción de Mavs, tras una serie de pelotas ganadas bajo la tabla por Bere Hernández, esta situación motivó a las “blanquiazules” para buscar darle la vuelta al marcador, pero la respuesta de Five no se hizo esperar y una vez más respondió con puntos en el tablero de su rival y cuando el final de este momento llegó los números se mantuvieron en favor del conjunto en “azulmarino” con un 19-17 que dejaba abierta la eliminatoria en esta contienda, a la que le faltaba la mitad de su historia.

Para el tercer momento del partido las cosas se mantuvieron al “rojo vivo” con dos conjuntos que no dejaban de hacerse presentes en el tablero y tras un intercambio de remates fue el conjunto de Five el que sacó mejor ganancia con el 29-20.

En el último periodo Mavs intentó por todos los medios descontar, pero fue en vano y aunado a su mala puntería no pudo hacer daño más que con un tiro de línea y cuando el reloj marcó 40 minutos de partido los números se detuvieron en 35-21 que titula a Five tras una buena actuación.

Al final de este cotejo, la directiva de la Liga del Valle de Iguala premió a los conjuntos finalistas de este certamen que lleva por nombre “Arturo Estanquero Estanquero”.