Nicole Kidman apuesta a la pantalla chica con la serie de HBO "Big Little Lies"

Nicole Kidman se contagió. La fiebre por la que han pasado figuras como Halle Berry, Matthew McConaughey y Gael García de voltear a la televisión — tras haber triunfado en el cine— la ha alcanzado.

La guapa actriz, quien llamó la atención en la pasada entrega del Oscar por su manera de aplaudir, llega a la pantalla chica con la miniserie de HBO, ‘Big Little Lies’, en la que está acompañada de Reese Witherspoon y Shailene Woodley.

“La televisión tiene tan alta calidad hoy en día. Es exquisita y estoy muy contenta por eso. Todos los actores buscamos grandes historias y grandes oportunidades. Cuando sólo están en un medio es difícil. Hay tantos actores en el mundo que merecen oportunidades, tantos guionistas y directores talentosos, y de repente hay oportunidades a este nivel.

Cuando tienes a Jane Campion y Jean-Marc Vallée a bordo, yo elijo la televisión, ésa es mi elección, es fabulosa. No hay estigma, se puede llegar a un número tan grande de personas y es un medio muy directo. Es maravilloso cómo las cosas han evolucionado”, dijo la actriz.

La idea de poder contar una historia que sea vista por millones de personas, muchas más quizá que aquellas que ven una película de arte, tienen a Kidman con la intención de seguir trabajando en la pantalla chica.

“Definitivamente haría más. Hago películas de arte gran parte del tiempo y ellas tienen un lugar particular en el mundo. Con ‘Un Camino a Casa’ (‘Lion’) hemos tenido que mostrarla para que la gente la viera. Eso es trabajar para llevar eso al cine y lograr que la gente lo vea.

Si bien Nicole Kidman es productora ejecutiva de ‘Big Little Lies’ junto a Reese Witherspoon , la actriz tuvo que comprometerse a interpretar a una de las protagonistas, para que Liane Moriarty, autora del libro en el que está basada, les diera los derechos.

“Bruna Papandrea, socia en la productora de Reese, y una amiga mía australiana leyó el libro, me llamó y me dijo que lo trabajaríamos juntas. Me lo envió, lo leí, y me quedó muy claro que debíamos seguir adelante. Fue realmente emocionante, porque luego volé a Australia, me reuní con Liane, que también es australiana, y le pedí que nos permitiera hacerlo.

En ‘Big Little Lies’, que se emite los domingos a las 9:00 p.m. (hora de Ciudad Juárez) por HBO, Kidman interpreta a Celeste Wright, una mujer que al parecer lo tiene todo: unos gemelos, un amante esposo y buenos amigos. Sin embargo, no todo es lo que parece.