Frank en su tinta

EL PRI está noqueado, pero no está muerto. El sábado, en el acto festivo por sus 88 años, volvió a mostrar el músculo y hasta el Presidente (de la República) Enrique Peña Nieto se engalló y afirmó que “el PRI es un partido que sabe acordar, que pacta para gobernar y para transformar. Pero que quede bien claro: nunca, pero nunca pactará para dejarse derrotar. Nosotros, los priistas y está en nuestra genética, siempre salimos a ganar”. Agregó que la “oposición no está preparada para gobernar” y negó que exista un acuerdo entre su partido y el PAN para frenar la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Los Pinos. Por su parte, Enrique Ochoa, dirigente nacional del tricolor, criticó a la oposición y a sus alianzas electorales: “Esta vez, las coaliciones grotescas entre PRD y PAN están en estado de descomposición. Enfrentamos a un PAN blando y rancio. En el PRD, enfrentamos a un sol que no alumbra ni a la esquina. Y el Mesías de la mentira en Morena, que es exactamente el mismo demagogo y mentiroso de siempre. El que le huye al debate”. Por cierto, en el acto, Peña Nieto entregó a Manlio Fabio Beltrones (su rival dentro del PRI) la medalla Plutarco Elías Calles, la más importante que concede el tricolor, en reconocimiento a sus méritos partidistas. Cuando el moderador de la ceremonia lo mencionó, la ovación fue mayúscula. Hay que descifrar los mensajes……… UN ESTUDIO del Instituto Nacional Electoral concluye que “jóvenes de 20 a 29 años de edad, hombres y de zonas urbanas son los que menos han votado en los procesos electorales más recientes celebrados en los cuatro estados donde habrá comicios en junio”. Por esa razón planteó que deben enfocarse las campañas en incentivar la participación de este grupo de población para subir los índices de votación. Y es que la mayoría de los jóvenes en este país utilizan la credencial del INE nada más para entrar al antro, aunque mucha culpa la tienen los políticos, quienes no hacen campañas atractivas para jalar a las urnas a ese grupo de la sociedad……… ARCÁNGEL Ramírez Perulero es el nuevo secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, en sustitución de Ramos Reyes Guerrero. Lo eligieron durante la madrugada de este domingo los delegados efectivos del Congreso Político Extraordinario de la CETEG de manera unánime. Arcángel (así se llama)

Ramírez fue candidato del partido Morena a diputado local por el distrito 13 (que abarca los municipios de San Marcos, Juan R. Escudero y Tecoanapa) en 2015 y es miembro de la CETEG desde 1989. Su centro de adscripción se encuentra en San Marcos y ha tenido cargos dentro de la CETEG como representante de su región y en la coordinación estatal de la organización. La votación de secretario general fue a las 2:22 de la madrugada de este domingo, seguida por la del resto de la estructura estatal,y la toma de protesta de la nueva dirigencia ocurrió a las 5 de la madrugada…….. SIMPLE dato: Hacen falta más de 500 maestros bilingües para preescolar y primaria en el estado, informó el director general de Educación Indígena de la Secretaría de Educación en Guerrero, Silvio Joel Molina Ruiz,quien explicó que la causa principal de la falta de maestros es que los idóneos que aprobaron la evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente no saben hablar las lenguas originarias, que son ñomndaa, na savi, me’phaa y náhuatl……. PUNTO.