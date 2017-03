Luchar por la esperanza

Agitación magisterial por renovación de dirigentes. El fin de semana la prensa dio cuenta de auto descalificaciones y desencuentros acontecidos en el congreso de la CETEG. Y dentro de 15 días, al Hotel Azul en Ixtapa Zihuatanejo, estarán arribando los presuntos delegados al XXI Congreso de la Sección 14. Programado para realizarse los días 22 y 23 del presente, desahogarán en mesas de trabajo y sesiones plenarias los diez ejes temáticos de la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional. Los trabajos culminarán con la elección, mediante voto nominal secreto, a los nuevos representantes sindicales de los trabajadores de la educación.

Las condiciones en que ocurre el XXI Congreso no son precisamente óptimas. La reforma educativa atropelló al SNTE y en el magisterio hay desaliento. El entusiasmo e interés de antaño hoy no es tal. No fue asunto menor perder la bilateralidad que daba sustancia a la gestión sindical. Los dirigentes entendieron y asimilaron el problema, pero la pérdida tuvo efectos desmoralizantes en la base magisterial. Al maestro, la maestra, al trabajador de apoyo y asistencia, les resulta difícil entender que sus representantes no los tomen en cuenta; que ahora sea nada más determinada instancia de la autoridad quien proponga y disponga, lastimando derechos adquiridos por antigüedad, concurso y desempeño profesional. Irremediablemente cundió un sentimiento de orfandad y desamparo. Proyecta el ánimo lo que observa quien acude al edificio sindical de Chilpancingo. La soledad sorprende y con nostalgia el visitante rememora tiempos como si realmente el SNTE ya no existiera. La ausencia, abandono y deterioro del emblemático edificio se parece al estado de las escuelas en periodo vacacional; cuando no hay director, maestros ni alumnos y el patrimonio es objeto de robos.

No invento lo anterior. En más de tres meses he podido dialogar con maestros en servicio y jubilados, en reuniones de grupos pequeños pero representativos, cuya invitación mucho agradezco, igual escuché expresiones de desconcierto y malestar. Por lo mismo no me cabe duda. El congreso que viene, el primero pos reforma educativa, será de reclamo pero también oportunidad para deliberar, proponer, sugerir, acordar. En este sentido, el CEN del SNTE en lugar de contener o limitar la participación de los Delegados, debe esforzarse obrando con pericia para conducir a la toma de acuerdos responsables. La imposición de situaciones alejadas del interés real de los trabajadores de la educación no abonará a la unidad tan necesaria e indispensable para superar la circunstancia generada por la nueva normativa.

En cuanto a la integración del comité seccional, será saludable reducir al mínimo la continuidad de los actuales miembros del CES. En todo caso deben permanecer aquellos que lo merezcan por el conocimiento y desempeño que demostraron, por su preparación y convicción sindical. Deben seleccionarse a los más idóneos para que influyan y contribuyan positivamente en los que se incorporen por primera vez. No es válido y mucho perjudica estimular o premiar a quienes sólo simulan compromiso sindical y disposición de servir. Por demás, basta de trabajar bajo ocurrencias personales y al día a día; sin plan determinado y consensuado. Los acuerdos y recomendaciones del Congreso, deben ser base y orientación de la plataforma de trabajo. Cuestión fundamental es cumplir con lo que manda el Estatuto. Al nuevo secretario general, debe quedarle el compromiso de realizar el Pleno Seccional en abril del 2018, para que rinda su primer informe y someta a consideración el Plan de Trabajo del año siguiente. Así indican los artículos 137, 138 y 139 de la norma estatutaria del SNTE que protestan cumplir.

Han sido revelados cinco nombres de dirigentes que quieren ocupar el lugar que dejará Hilario Ruiz Estrada. No son todos. Al menos hay otros cinco incluyendo el maestro jubilado Higinio Gallardo. Justo sería que quien presida la mesa de debates los presente y conceda a todos por igual un tiempo determinado para que cada uno explique a los Delegados por qué y para qué quiere representar al magisterio de la Sección 14. Después de este ejercicio llevar a cabo la votación y quien obtenga la mayoría de votos investirlo secretario general. Sería lo máximo en la intención de recuperar la confianza. La otra opción es legitimar la tradicional “planilla de unidad” permitiendo el registro de una distinta en caso de que haya Delegados que quieran hacerlo y soliciten como corresponde. De haber apertura y buena fe, el magisterio saldrá fortalecido y en unidad enfrentará los retos.

De cualquier manera los trabajadores de la educación puntualmente han sido convocados a participar. El CEN del de SNTE con bastante claridad está diciendo dónde y cuándo realizará el Congreso. No debe entonces desaprovecharse la ocasión. Otro evento similar ocurrirá hasta dentro de cuatro años. Hay que ignorar a los que dicen: “para qué si todo ya está arreglado”. No es cierto. Tampoco atenerse y sólo esperar. Hay que llevar propuestas (ponencias) y luchar por la esperanza; para que suceda lo que anhelamos en beneficio del propio gremio. Elijan como delegados a quien más confíen y pidan no los defrauden. Que sea para bien de los trabajadores y de la educación.