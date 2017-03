Contexto Político

Durante el 88 aniversario de la fundación del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que “la disputa por el futuro del país ya se siente”, por lo que aseguró que su partido obtendrá carro completo en los comicios de 2017 y 2018.

“En 2017 vamos por cuatro triunfos, claros, contundentes e inobjetables: vamos a ganar en Coahuila, en el Estado de México, vamos a ganar en Nayarit, vamos a ganar en Veracruz”, dijo en el auditorio Plutarco Elías Calles de la sede tricolor.

No está mal que el presidente sea optimista, pero el PRI no la tiene fácil en 2018. Para empezar, más del 90 por ciento de los mexicanos desaprueban su gestión; una gestión marcada por actos de corrupción, incremento al precio de las gasolinas y la inseguridad que no cesa en el territorio nacional.

El año pasado, por ejemplo, el tricolor perdió en 7 de 12 gubernaturas en disputa. Fue una severa derrota. Tal parece que el presidente Peña Nieto y sus más cercanos colaboradores no entendieron el mensaje de los electores. Siguen con su soberbia.

De acuerdo a las últimas encuestas realizadas, la competencia para el 2018 será entre Andrés Manuel López Obrador (el eterno candidato) y el PAN.

El PRI no tiene gallo fuerte y el que abandere a dicho instituto político cargará con los errores de Peña Nieto.

Durante su discurso, el mandatario rechazó categóricamente “pactar para que el tricolor se deje derrotar”.

“Nosotros los priistas siempre salimos a ganar, en el PRI jamás asumimos victorias anticipadas, es cuando más trabajamos con fervor y pasión”. Por supuesto, el mensaje tiene dedicatoria.

El único que canta victoria antes de tiempo, es el dueño de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, quien cada vez que pierde alega que le hacen fraude, que todos hacen “compló” en su contra. ¡Zas!

Faltan 16 meses para que los mexicanos elijan al sucesor de Peña Nieto. Será una elección muy competida. El PRI se juega su permanencia en el poder. Insisto, no la tiene fácil, pero tampoco se le puede dar por muerto antes de arrancar formalmente la carrera presidencial.

En el año 2000 muchos pensaron que ya no iba a recuperar la Presidencia de la República. El viejo partido fundado por Plutarco Elías Calles le costó 12 años para regresar al poder.

Peña Nieto fue un buen candidato en 2012, pero como presidente es pésimo. Recuperó el poder para su partido, pero los errores cometidos en su gobierno han sido aprovechados muy bien por sus opositores.

Se entiende su deseo para que su partido gane las gubernaturas que se disputarán este año. Está bien que sea optimista, pero la realidad es muy clara: el PRI atraviesa por un momento crítico.

ENTRE OTRAS COSAS… Diecisiete mil usuarios (de 42 mil) cubren puntualmente el pago del servicio de agua potable, según el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), Gerardo Nabor Ojeda de la Peña.

Entrevistado por La Jornada Guerrero, el funcionario municipal aseguró que por eso “existe” una deficiencia de recursos económicos para hacer frente a los distintos problemas que se presentan: “como el pago de nómina, a las prestaciones de los trabajadores del Organismo Público Descentralizado (OPD) y también con el uso de la energía eléctrica”.

